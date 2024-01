Krzysztof Bosak zaproponował "konstytucyjny reset". Co na to prezydent Andrzej Duda? "Jestem gotów..."

W rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda został zapytany o najnowszy pomysł wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zaproponował tzw. reset konstytucyjny. O co chodzi? Propozycja Bosaka związana jest z konstytucją i wprowadzenia do niej poprawek, które miałby dotyczyć resetu takich instytucji jak Sąd Najwyższy, KRS czy też Trybunał Konstytucyjny. - Apeluję o to, żeby różne siły polityczne, wszystkie obecne tu w parlamencie, usiadły do rozmowy i mimo wzajemnej niechęci, czy może nawet nienawiści, zaczęły dyskutować o tym, jak w sposób praworządny, a więc uchwalając ustawy podpisane następnie przez prezydenta i zgodne z konstytucją, a także ewentualnie dyskutując o poprawkach do konstytucji i również uchwalając je w sposób ważny, wyprowadzić system sądowniczy i inne elementy systemu naczelnych organów państwa z tego konfliktu. Tak, żeby ta gangrena polegająca na pęknięciu systemu prawnego i ustrojowego na dwie gałęzie, z którą mamy do czynienia w tej chwili, nie rozprzestrzeniała się na kolejne obszary – mówił niedawno Bosak. Propozycja ma pozwolić na powołanie składów tych instytucji na nowo, by nikt nie miał wątpliwości, czy zostały wyłonione legalnie.

Andrzej Duda wprost o resecie konstytucyjnym proponowanym przez Krzysztofa Bosaka

Co o tym pomyśle sądzi prezydent? Andrzej Duda nie ukrywa, że patrzy na ten pomysł pozytywnie, szczególnie jeśli chodzi o to, by zacząć rozmawiać. Zwrócił uwagę na to, że osoby, które obecnie są u władzy powinny rozważyć propozycję wicemarszałka Sejmu z Konfederacji:

Bardzo szanuję Krzysztofa Bosaka. Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby usiąść i zacząć rozmowę. Większość naszego społeczeństwa czeka na to, by sytuacja w kraju została uspokojona. Jestem gotów z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawiać i zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje. Uważam, że jest to ciekawy pomysł. Uważam, że ci, którzy dzisiaj decydują na scenie politycznej, ci liderzy, powinni się dobrze zastanowić nad propozycją marszałka Bosaka.

