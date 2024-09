Szydło wzburzona jak nigdy! Chodzi o informacje ws. Ziobry

Donald Tusk dziękuje WOT za służbę. To był pomysł Antoniego Macierewicza

W poniedziałek szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała, że do komisji wpłynęła opinia biegłego lekarza w sprawie możliwości przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Biegły ten miał ocenić, czy stan byłego szefa resortu pozwala mu na zeznawanie przed komisją. Przewodnicząca nie chciała zdradzić szczegółów co do treści opinii biegłego, jednak – jak zapowiedziała – komisja wyznaczy niebawem termin przesłuchania Ziobry.

We wtorek Ziobro na platformie X zaprzeczył, aby był badany przez biegłego lekarza. Dodał, że nikt nie wystąpił do niego o aktualną dokumentację medyczną. - Żaden biegły mnie nie badał ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną. A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą - poinformował były szef MS.

Do tej kwestii odniósł się prok. Nowak, który poinformował, że w sprawie prokuratura uzyskała dokumentację z pięciu krajowych placówek medycznych, w tym ze szpitali. -Dokumentację przekazaliśmy biegłemu. Biegły na tej podstawie wydał opinię. To do biegłego należy ocena, czy ta dokumentacja była wystarczająca"- wskazał.

SZYDŁO REAGUJE

Do nowych informacji ws. byłego ministra sprawiedliwości zareagowała Beata Szyło. Była premier skomentowała informacje na platformie X. - Okazuje się, że w reżimie, w który Tusk zmienia polską demokrację, nie potrzeba już nawet lekarzy, aby oceniali stan chorej osoby - jeśli tylko Tusk uznaje kogoś za swojego wroga. Wystarczy, że neoprokuratorzy i ich biegli dorwą się do dokumentacji medycznej pacjenta. I już, od razu można ciężko chorego na nowotwór człowieka wzywać na swoje polityczne szopki. Pamiętajcie, dzisiaj to Zbigniew Ziobro, ale tak samo mogą potraktować każdego - napisała europosłanka PiS.

