Szydło pozbawiona ważnej funkcji. Minister Sienkiewicz zdecydował

Jak podało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał wskazane wcześniej kandydatury Beaty Szydło i Pawła Hudzika do Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Na ich miejsce mają być powołani – zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz Andrzej Kacorzyk oraz wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych Beata Szydło. – Jestem jednym z założycieli tego muzeum, jego tematyka – jako mieszkanki Ziemi Oświęcimskiej – jest dla mnie bardzo ważna. Poświęciłam dużo czasu i pracy, by to muzeum powstało. Wszyscy zainteresowani tematem o tym wiedzą – zaznaczyła była premier.

– Rada, z której zostałam odwołana, nawet jeszcze nie ruszyła, a członkostwo w niej oczywiście nie łączy się z zarobkami. Dlatego ruch podpułkownika Sienkiewicza jest po prostu małostkowym gestem małego człowieka – skomentowała na platformie „X” Beata Szydło.

Nie spodziewam się wiele po rozgrzanych „dziennikarzach”, ale jednak zdziwiło mnie, że niektórzy pracownicy mediów nie są w stanie nawet przeczytać ze zrozumieniem komunikat resortu podpułkownika Sienkiewicza. Komunikat mówi o odwołaniu mnie z rady Muzeum Pamięci Mieszkańców…— Beata Szydło (@BeataSzydlo) January 5, 2024

Wskazanie dwóch kandydatów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 15-osobowej Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej powoływanej przez władze województwa małopolskiego wynika ze statutu Muzeum i umowy o współprowadzeniu zawartej 31 sierpnia 2023 r. między MKiDN, a Województwem Małopolskim.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie, a organem współprowadzącym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęło działalność w czerwcu 2018 roku.