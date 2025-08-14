Pierwszy ruch po spotkaniu w Pałacu. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową

27 sierpnia – Rada Gabinetowa z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego

Tematy: finanse publiczne, CPK, podatki

Spotkanie Tusk–Nawrocki: rozmowy o bezpieczeństwie i Ukrainie

Prezydent nawiązał do Bitwy Warszawskiej 1920 r. podczas rozmów z Trumpem

Rzecznik rządu: „W kwestiach fundamentalnych musi być współpraca”

Rada Gabinetowa jeszcze w sierpniu

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że 27 sierpnia odbędzie się Rada Gabinetowa, której tematem będą finanse publiczne oraz przedstawione przez Karola Nawrockiego projekty ustaw dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego i podatków.

Pełczyńska-Nałęcz pod ostrzałem. Ponad 40 proc. Polaków chce jej dymisji

– Będzie to dotyczyć kwestii ustrojowych, rozwojowych, finansów publicznych – wyjaśnił Szefernaker.

Pierwsze spotkanie w cztery oczy

To pierwsza rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem od objęcia urzędu prezydenta elekta. Według relacji, głównym tematem były sprawy międzynarodowe i bezpieczeństwo, w tym sytuacja na Ukrainie oraz kontekst piątkowego szczytu na Alasce, gdzie mają rozmawiać Donald Trump i Władimir Putin.

Prezydent miał przedstawić premierowi zasady współpracy wynikające, jak podkreślił, z konstytucji i silnego mandatu od Polaków.

– To było spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiały o tym, co dziś najważniejsze dla Polaków – zaznaczył Szefernaker.

Historyczne nawiązanie do Bitwy Warszawskiej

Podczas wczorajszego spotkania europejskich liderów z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki nawiązał do rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., podkreślając rolę Polski w zatrzymaniu bolszewickiej ofensywy.

Rzecznik rządu: „To musi być współpraca”

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że w kwestiach fundamentalnych, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i dyplomacji, współpraca prezydenta z premierem jest konieczna.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem

2025_08_14_Poranny Ring Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.