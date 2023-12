i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS, Czarek Sokolowski/AP

MOCNE SŁOWA

Beata Szydło skierowała do Donalda Tuska kilka słów. Chciała mu przypomnieć jedno

jot 16:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W środę (13 grudnia) w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Wiadomo, że pierwsza wizyta nowego premiera to wyjazd do Brukseli i wzięcie udziału w szczycie UE–Bałkany Zachodnie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej. W związku z tym była premier Beata Szydło postanowiła zaapelować do szefa rządu.