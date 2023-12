Donald Tusk wzruszył się w Pałacu Prezydenckim! Podniosła chwila

Donald Tusk został wybrany na nowego premiera przez Sejm 11 grudnia, a dzień później jego rząd uzyskał wotum zaufania. Ostatnim krokiem było uroczyste zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim. Rankiem 13 grudnia nowy premier wraz z ministrami wygłosili roty.

Następnie swoją przemowę wygłosił Andrzej Duda, a po nim Donald Tusk. Widać było, że premier bardzo przeżywa całe wydarzenie.

- To chwila wyjątkowa nie tylko w skali biografii jednego człowieka. Widzimy w ostatnich dniach wielkie poruszenie polskich serc. Nie tylko ten fenomen 15 października [...], ale też to, co działo się później, kiedy wyborcy czekali na spełnienie ich werdyktu – mówił.

Donald Tusk zwrócił się także do samego prezydenta, zwracając uwagę na szczególną datę, w jakiej został zaprzysiężony na premiera.

- Panie prezydencie, okoliczności spowodowały, że mamy zaszczyt ślubować 13 grudnia. Dokładnie 41 lat temu, będę to też pamiętał do końca życia, z nieliczną grupka młodych ludzi przedostawałem się do Stoczni Gdańskiej. Było ZOMO, był stan wojenny. Sprawa wydawała się beznadziejna, ale od tego czasu, do dziś włącznie, wiem i będę wiedział do końca życia, że jeśli chodzi o ojczyznę, to Polki i Polacy nigdy nie kapitulują. Nawet gdy wydaje się, że sprawa jest beznadziejna. Ta wiara obywatelska pokazała swoją siłę 15 października – stwierdził.

Premier dodał, że cieszy z gotowości prezydenta do współpracy. - Z radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy ze strony pana prezydenta. Każdy, bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami złożonej dzisiaj przysięgi, będzie naszym sojusznikiem – powiedział.

Donald Tusk bez ogródek przyznał, że czuje wzruszenie, co było wyraźnie widać na jego twarzy. Z kolei ministrowie pękali z dumy, a obecny na uroczystości marszałek Sejmu Szymon Hołownia cały czas miał na twarzy radosny uśmiech. - Jestem bardzo wzruszony. To jest chwila wyjątkowa, nie tylko w skali biografii jednego człowieka - widzimy w ostatnich dniach niezwykłe poruszenie polskich serc – oznajmił lider PO.

