Burza w sieci po decyzji Sienkiewicza w sprawie likwidacji mediów publicznych!

W związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych, rząd poinformował w środę o likwidacji spółek mediów publicznych. – Podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. – napisał na platformie „X” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji… pic.twitter.com/gXXQMxNMrS— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 27, 2023

Nowa decyzja rządu w sprawie mediów publicznych wywołała w sieci falę komentarzy. Poseł PiS Rafał Bochenek uważa taką likwidację za niezgodną z prawem. Jego zdaniem media publiczne nie mogą być zlikwidowane, gdyż "takiego trybu nie przewiduje ustawa o radiofonii i telewizji”.

– Zresztą w tej sprawie jest wydane zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny. Walec bezprawia pod egidą Tuska, Hołowni i Sienkiewicza demoluje naszą demokrację. Oni i ich pomagierzy odpowiedzą za to co robią w przyszłości prawnie. To właśnie na tym zależy im najbardziej: ograniczyć dostęp do rzetelnych informacji obywatelom, zlikwidować jakąkolwiek kontrole społeczną nad tym co wyprawiają. Nie mają żadnych zahamowań. Tylko my-obywatele możemy stanowczo sprzeciwić się tej totalnej władzy – napisał na platformie „X” Rafał Bochenek

Media Publiczne nie mogą być zlikwidowane, takiego trybu nie przewiduje ustawa o radiofonii i tv! Zresztą w tej sprawie jest wydane zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny❌️ Walec bezprawia pod egidą Tuska, Hołowni i Sienkiewicza demoluje naszą demokrację🏴Oni i ich… https://t.co/XQCi2W1rey— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) December 27, 2023

Zdaniem posła Lewicy, Tomasza Treli, to prezydent Andrzej Duda przyczynił się do likwidacji publicznych spółek. – Pan Andrzej Duda doprowadził do postawienia w stan likwidacji mediów publicznych w Polsce. Panie prezydencie, słuchać to trzeba obywateli, a nie doradców i chłopców od Kaczyńskiego. To tak na przyszłość – ocenił Trela.

Pan Andrzej Duda doprowadził do postawienia w stan likwidacji mediów publicznych w Polsce. Panie prezydencie, słuchać to trzeba obywateli, a nie doradców i chłopców od Kaczyńskiego. To tak na przyszłość.— Tomasz Trela (@poselTTrela) December 27, 2023

Z decyzji koalicji rządzącej cieszy się natomiast poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. – Kierunek na likwidację TVP bardzo mi się podoba :) Szkoda, że to nie na serio, tylko w ramach nawalanki PiS z PO – komentował Mentzen.

Kierunek na likwidację TVP bardzo mi się podoba :)Szkoda, że to nie na serio, tylko w ramach nawalanki PiS z PO.— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 27, 2023

Były minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński z kolei zauważa, że cały proces nie jest przeprowadzony prawidłowo, ponieważ wymaga on zmiany ustawowej. – Postawienie w stan likwidacji mediów publicznych jest sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji. Stan likwidacji zmienia cel działania spółki, a ustawa mówi, jakie cele mają realizować publiczni nadawcy - są to cele misyjne. Ten proces musiałby się zacząć od zmiany ustawy – zaznaczył Piotr Gliński.

Postawienie w stan likwidacji mediów publicznych jest sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji. Stan likwidacji zmienia cel działania spółki, a ustawa mówi, jakie cele mają realizować publiczni nadawcy - są to cele misyjne. Ten proces musiałby się zacząć od zmiany ustawy.— Piotr Gliński (@PiotrGlinski) December 27, 2023