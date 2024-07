Szokujące wieści! Budżet na wojsko zmniejszony o wiele miliardów zł?! "Sabotaż rządu Tuska"

Według ujawnionych dokumentów, w latach 2025-2028 resort obrony planuje redukcję wydatków na armię o ponad 57 mld zł, czyli o 25 proc. Negatywną opinię o planach MON wydał szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła. – Dokument SG przesłany został do MON w połowie czerwca. Jego treść jest tak szokująca, że aż niemożliwa. W momencie, gdy Rosja straszy Polskę i świat trzecią wojną światową, my redukujemy plany związane z obronnością. Niestety – jest to prawda. Gen. Kukuła był zszokowany. (...) Plany były dużo bardziej ambitne – powiedział dziennikarz stacji Piotr Nisztor.

- Sztab Generalny przyjął pod te zakupy całą strategię i w pewnym momencie okazuje się, że MON przesyła projekt budżetu, który wywraca plan do góry nogami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że szef Sztabu Generalnego, który realizuje przyjęty plan, w sytuacji, w której grozi nam wybuch wojny, dostaje plan, z którego wycina mu się 57 mld złotych. To cięcia, które doprowadziłyby do tego, że kluczowe zamówienia zostałyby zastopowane lub opóźnione - dodał.

Były szef MON szybko zareagował na te doniesienia na swoim profilu na portalu X. - Sabotaż w wykonaniu rządu Tuska. Z dokumentu, do którego dotarła @RepublikaTV wynika, że planują obniżenie wydatków na obronność: ➡️ o 9% w 2025 r. ➡️ o 11% w 2026 r. ➡️ o 30% w 2027 r. ➡️ o 44% w 2028 r.

To cios w nasze bezpieczeństwo! Oczekujemy natychmiastowych wyjaśnień! - napisał.

- Wcześniej podwyższał wiek emerytalny, teraz ma obniżyć wydatki na obronność - napisał o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu poseł PiS Krzysztof Szczucki. - To się wydaje w zasadzie nieprawdopodobne więc liczę na konkretną i szybką odpowiedź @MON_GOV_PL dla uspokojenia sytuacji, ale bez ględzenia o podwyżkach dla żołnierzy bo nie o to chodzi w tej sprawie - napisał Sławomir Cenckiewicz.

Na te oskarżenia zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz (również w serwisie X). - Szanowni Państwo, to o czym pisze dzisiaj poseł @mblaszczak to kłamstwo. Według naszych planów wydatki na obronność wzrosną o conajmniej 10% w porównaniu do tegorocznego budżetu. Proszę nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach. Nasi przeciwnicy, szczególnie na wschodzie, tylko na to czekają - napisał.

