Szokujące statystyki po atakach na szkoły! Szef MSWiA i policja ujawniają dane

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-16 11:16

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Komenda Główna Policji (KGP) uruchomiły zmasowaną operację, której efektem są szeroko zakrojone kontrole i liczne zatrzymania. Te zdecydowane działania mają na celu przywrócenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach wśród uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej. Minister Marcin Kierwiński ujawnił skalę interwencji, podkreślając, że skontrolowano blisko 187 tysięcy placówek oświatowych, co doprowadziło do zatrzymania 192 osób.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przemawia w Sejmie. O bezpieczeństwie w szkołach przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Koniec chaosu po atakach?

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w piątek 16 października jasno podkreślił, że instytucje państwa zareagowały „bardzo twardo i zdecydowanie, ponieważ sytuacja tego wymagała. Dotyczyła tego co dla nas najważniejsze – bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w szkołach, bezpieczeństwa naszych dzieci”. Jak podaje MSWiA, minister zaznaczył, że obecnie „sytuacja się stabilizuje” w kontekście bezpieczeństwa polskich szkół. W najbliższym czasie nastąpi zmiana charakteru policyjnej obecności. „Powoli będziemy zmieniać charakter naszej obecności w szkołach. Nadal policjanci będą obecni w naszych szkołach, natomiast powoli będziemy przechodzić na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną jak chodzi o szkolenia dotyczące bezpieczeństwa. Będą przeprowadzane rozmowy w szkołach przez policjantów” – zapowiedział Kierwiński.

Zobacz: Taki sondaż może mocno popsuć weekend. Rząd Tuska ma nad czym myśleć

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwiało również obawy dotyczące koordynacji ataków na szkoły. „To, co możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, to że po tygodniu intensywnej pracy, nie ma żadnych wskazówek, by wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą w jakikolwiek sposób koordynowane, planowane, miały ze sobą coś wspólnego” – oświadczył minister. Dodał także, że „nie ma też żadnego potwierdzania, by istniał jakikolwiek ogólnopolski challenge, a już na pewno nie inspirowany przez jakiekolwiek grupy zewnętrzne”. 

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach

Komendant Główny Policji Marek Boroń również zabrał głos w sprawie obecności policji w szkołach. Jak przekazał, funkcjonariusze są obecni nie tylko po to, aby weryfikować, czy młodzi ludzie nie wnoszą niebezpiecznych przedmiotów, ale przede wszystkim, by budować relacje. „Jesteśmy w szkołach nie tylko po to, żeby weryfikować czy młodzi ludzie nie wnoszą niebezpiecznych przedmiotów do placówek, ale także po to, żeby zbudować relacje i nauczyć młodych ludzi, by komunikowali o tym, co się dzieje w placówkach, w środowisku rówieśniczym i jeśli widzą niebezpieczne kwestie, by informowali policję, ale też wszystkich dorosłych” – podkreślił. Dalsza strategia ma być uzgadniana z samorządami i dyrektorami placówek, aby wspólnie budować świadomość i rozmawiać o szkolnych zagrożeniach.

Sprawdź: Radosław Sikorski znów drwi z prezydenta Nawrockiego. "Zanotujmy to"

Policyjne statystyki są alarmujące, ale jednocześnie pokazują skalę podjętych działań. Od początku akcji w szkołach, funkcjonariusze odnotowali 506 zdarzeń, w których prowadzono czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Kontrole placówek oświatowych przeprowadzono w 187 tys. szkół, a zatrzymano 192 osoby. W 106 przypadkach wszczęto postępowanie karne, natomiast w 68 sprawach materiały przekazano do sądów rodzinnych. Zabezpieczono aż 155 niebezpiecznych przedmiotów. Komendant Marek Boroń zaznaczył, że większość wszczętych postępowań dotyczyła kierowania gróźb karalnych, publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw, fałszywych alarmów i narażania na niebezpieczeństwo. Z optymizmem dodał, że policja w szkołach obserwuje spadek liczby niebezpiecznych zachowań wśród dzieci po ostatnich, intensywnych działaniach.

W walkę z zagrożeniami aktywnie włączyło się także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Zastępca Komendanta CBZC, insp. Bartosz Furgała, poinformował, że niemal 350 funkcjonariuszy zaangażowano w rozpoznanie zagrożeń w internecie i wykonywanie czynności z zakresu informatyki śledczej. „Nasze działania koncentrują się głównie na analizie informacji i przeszukiwaniu sieci pod kątem takich zachowań, które mogłyby wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, zagrożenie dla życia i zdrowia małoletnich, czy też dla społeczności szkolnej” – wyjaśnił Furgała. Jak dodał, wykonano około 300 takich czynności, a kolejnym krokiem jest ustalenie sprawców.

Przeczytaj: Emeryt sformował trzy grupy do obalenia rządu i szykował czwartą

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz uspokoiła, że obecnie zamkniętych pozostaje jedynie dziewięć szkół w Wyszkowie, które zostaną normalnie otwarte w poniedziałek. Zapowiedziała również kluczową nowelizację prawa oświatowego. Nowe przepisy mają przewidywać zwiększenie uprawnień dyrektorów do sprawdzania rzeczy osobistych, zabezpieczania niebezpiecznych przedmiotów, jasne zasady reagowania na zagrożenia oraz współpracy, a także lepszą kontrolę wejść do szkół i przedszkoli, zasady zabezpieczenia budynków i sal podczas zajęć oraz większą ochronę nauczycieli. 

Galeria poniżej: Woźna zginęła w szkole z rąk 15-latka. Bliscy pożegnali Darię. "Oddała życie za innych"

Woźna zginęła w szkole z rąk 15-latka. Bliscy pożegnali Darię. Oddała życie za innych
Galeria zdjęć 20
Sonda
Czy w polskich szkołach jest bezpiecznie?
To NIE BYŁ przypadek?! Kierwiński OSTRZEGA: Putin wchodzi na nowy poziom wojny!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MSWIA
MARCIN KIERWIŃSKI