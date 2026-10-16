Szokujące statystyki po atakach na szkoły! Szef MSWiA i policja ujawniają dane

Koniec chaosu po atakach?

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w piątek 16 października jasno podkreślił, że instytucje państwa zareagowały „bardzo twardo i zdecydowanie, ponieważ sytuacja tego wymagała. Dotyczyła tego co dla nas najważniejsze – bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w szkołach, bezpieczeństwa naszych dzieci”. Jak podaje MSWiA, minister zaznaczył, że obecnie „sytuacja się stabilizuje” w kontekście bezpieczeństwa polskich szkół. W najbliższym czasie nastąpi zmiana charakteru policyjnej obecności. „Powoli będziemy zmieniać charakter naszej obecności w szkołach. Nadal policjanci będą obecni w naszych szkołach, natomiast powoli będziemy przechodzić na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną jak chodzi o szkolenia dotyczące bezpieczeństwa. Będą przeprowadzane rozmowy w szkołach przez policjantów” – zapowiedział Kierwiński.

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwiało również obawy dotyczące koordynacji ataków na szkoły. „To, co możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, to że po tygodniu intensywnej pracy, nie ma żadnych wskazówek, by wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą w jakikolwiek sposób koordynowane, planowane, miały ze sobą coś wspólnego” – oświadczył minister. Dodał także, że „nie ma też żadnego potwierdzania, by istniał jakikolwiek ogólnopolski challenge, a już na pewno nie inspirowany przez jakiekolwiek grupy zewnętrzne”.

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach

Komendant Główny Policji Marek Boroń również zabrał głos w sprawie obecności policji w szkołach. Jak przekazał, funkcjonariusze są obecni nie tylko po to, aby weryfikować, czy młodzi ludzie nie wnoszą niebezpiecznych przedmiotów, ale przede wszystkim, by budować relacje. „Jesteśmy w szkołach nie tylko po to, żeby weryfikować czy młodzi ludzie nie wnoszą niebezpiecznych przedmiotów do placówek, ale także po to, żeby zbudować relacje i nauczyć młodych ludzi, by komunikowali o tym, co się dzieje w placówkach, w środowisku rówieśniczym i jeśli widzą niebezpieczne kwestie, by informowali policję, ale też wszystkich dorosłych” – podkreślił. Dalsza strategia ma być uzgadniana z samorządami i dyrektorami placówek, aby wspólnie budować świadomość i rozmawiać o szkolnych zagrożeniach.

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Policyjne statystyki są alarmujące, ale jednocześnie pokazują skalę podjętych działań. Od początku akcji w szkołach, funkcjonariusze odnotowali 506 zdarzeń, w których prowadzono czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Kontrole placówek oświatowych przeprowadzono w 187 tys. szkół, a zatrzymano 192 osoby. W 106 przypadkach wszczęto postępowanie karne, natomiast w 68 sprawach materiały przekazano do sądów rodzinnych. Zabezpieczono aż 155 niebezpiecznych przedmiotów. Komendant Marek Boroń zaznaczył, że większość wszczętych postępowań dotyczyła kierowania gróźb karalnych, publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw, fałszywych alarmów i narażania na niebezpieczeństwo. Z optymizmem dodał, że policja w szkołach obserwuje spadek liczby niebezpiecznych zachowań wśród dzieci po ostatnich, intensywnych działaniach.

W walkę z zagrożeniami aktywnie włączyło się także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Zastępca Komendanta CBZC, insp. Bartosz Furgała, poinformował, że niemal 350 funkcjonariuszy zaangażowano w rozpoznanie zagrożeń w internecie i wykonywanie czynności z zakresu informatyki śledczej. „Nasze działania koncentrują się głównie na analizie informacji i przeszukiwaniu sieci pod kątem takich zachowań, które mogłyby wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, zagrożenie dla życia i zdrowia małoletnich, czy też dla społeczności szkolnej” – wyjaśnił Furgała. Jak dodał, wykonano około 300 takich czynności, a kolejnym krokiem jest ustalenie sprawców.

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Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz uspokoiła, że obecnie zamkniętych pozostaje jedynie dziewięć szkół w Wyszkowie, które zostaną normalnie otwarte w poniedziałek. Zapowiedziała również kluczową nowelizację prawa oświatowego. Nowe przepisy mają przewidywać zwiększenie uprawnień dyrektorów do sprawdzania rzeczy osobistych, zabezpieczania niebezpiecznych przedmiotów, jasne zasady reagowania na zagrożenia oraz współpracy, a także lepszą kontrolę wejść do szkół i przedszkoli, zasady zabezpieczenia budynków i sal podczas zajęć oraz większą ochronę nauczycieli.

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