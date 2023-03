Szokujące słowa posła Kurzępy o proteście niepełnosprawnych

Minister Jacek Żalek podał się do dymisji

W Sejmie trwa protest osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, którzy domagają się wprowadzenia pod obrady obywatelskiego projektu ustawy podwyższającej rentę socjalną do wysokości płacy minimalnej. Renta socjalna jeszcze w lutym wynosiła 1217 zł na rękę (od marca wzrosła do 1445 zł netto). Najniższa płaca to obecnie 2709 zł na rękę. – Taka renta przy rekordowej drożyźnie skazuje nas na śmierć głodową – tłumaczą niepełnosprawni swój protest.

Afera na komisji. Poszło o uchwały w sprawie Jana Pawła II

Poseł PiS nie widzi problemu

Przeciwny podwyżce renty socjalnej jest lubuski poseł PiS Jacek Kurzępa. – Czy wyobraża pan sobie przeżycie za ok. 1600 zł brutto? – takie pytanie zadał mu w RMF FM Rober Mazurek (52 l.). – Oczywiście wyobrażam sobie – odpowiedział poseł. Dziennikarz następnie zaskoczył polityka: - „To ciekawe panie pośle, bo pan nie był w stanie żyć za 5200 zł z uczelni. Pisał pan o tym do Michała Dworczyka w dramatycznym mailu w roku 2019, kiedy nie został pan wybrany do Sejmu” - wypalił Mazurek.

Jacek Kurzępa ma uposażenie i dorabia

Sprawdziliśmy oświadczenie majątkowe Jacka Kurzępy z kwietnia 2022 r. Wynika z niego, że poseł, który ma działalność gospodarczą (ekspertyzy psycho-socjalno-edukacyjne) nie wie, co to bieda. Posiada dom wartości 700 tys. zł. W 2021 r. zgromadził w sumie 137 tys. oszczędności, a dzięki biznesowi miał 390 tys. zł przychodu. Z tytułu umów zleceń wykazał ponad 270 tys. dochodu a z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód wysokości 209 tys. Z diet poselskich miał zaś 37 tys. zł.

