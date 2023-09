W wyborach parlamentarnych 2023 z listy Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Robert Bąkiewicz, czyli były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Wiadomo, że na liście w okręgu radomskim będzie startował z numerem 18. Wydaje się, że numer jak numer, czysty przypadek. Jednak w sieci pojawiły się doniesienia na temat tego numeru i próby jego rozszyfrowania. Znany dziennikarz Bartosz Wieliński wskazał, że numer numer 18 ma specjalne znaczenie w symbolice nazistów. Trzeba tu odliczyć pierwszą i ósmą literę alfabetu, czyli A oraz H. - 18 wg symboliki neonazistów (od 1. i 8. litery alfabetu) to skrót od inicjałów Hitlera - napisał dziennikarz. W poniedziałkowej (4.09) rozmowie w programie "Kropka nad i" u Moniki Olejnik szyfr ten podała Joanna Mucha: - Bąkiewicz startuje z 18. miejsca, to nie jest przypadek - przyznała i przytoczyła krążące po sieci tłumaczenie.

Kim jest Robert Bąkiewicz? Startuje z listy PiS z nr 18.

Robert Bąkiewicz w latach 2017-2022 był zaangażowany w organizację Marszu Niepodległości, a do zeszłego roku by prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Roty Niepodległości, decyzją sądu został jednak usunięty z tej funkcji. Już wiadomo, że ma startować w wyborach do Sejmu z radomskiej listy PiS-u na miejscu 17. Bąkiewicz to postać, która swoim zachowaniem i wypowiedziami niejednokrotnie budziła kontrowersje. Jak kilka dni temu mówił Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski, to właśnie to ugrupowanie rekomendowało Bąkiewicza, jako kandydata na listę wyborczą w wyborach 2023.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej