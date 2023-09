Małgorzata Zych miała być kandydatką w wyborach do Senatu z Trzeciej Drogi

Od pewnego czasu głośno jest o Małgorzacie Zych. Polityczka chciała startować z list Trzeciej Drogi do Senatu, ale pojawił się kłopot. Po tym, jak została zaprezentowana, jako kandydatka, dziennikarze wyciągnęli jej dawne wypowiedzi. Poszło o to, że wcześniej Zych była zwolenniczką kontrowersyjnych haseł głoszonych przez Grzegorza Brauna z Konfederacji. PSL, z którego miała startować Zych zażądało, by Zych wprost potępiła agresję Rosji na Ukrainie. Polityczka się temu poddała i opublikowała pierwsze oświadczenie:

"W odpowiedzi na ponawiające się pytania jednoznacznie potępiam brutalna agresję rosyjską na Ukrainę. Zbrodnie dokonywane przez Rosjan sprawiają, że Władimir Putin, decydujący o tej agresji, jest zbrodniarzem wojennym. Wszystkie zbrodnie, do jakich doszło podczas tej wojny muszą zostać rozliczone, a ich autorzy ukarani - oświadczyła Małgorzata Zych. To jednak nie rozwiązało sytuacji.

W piątek 1.09 pojawiły się kolejne doniesienia na temat Małgorzaty Zych. - Jednogłośną decyzją sygnatariuszy paktu senackiego Małgorzata Zych straciła rekomendację w wyborach do Senatu; nie będzie kandydatką ze strony żadnego z ugrupowań tworzących pakt senacki - poinformował w piątek 1 września PAP rzecznik PSL Miłosz Motyka. - Małgorzata Zych nie będzie kandydatką w wyborach do Senatu ze strony żadnego z ugrupowań tworzących pakt senacki - dodał Motyka.

Szokujące oświadczenie Małgorzaty Zych. Przeprasza Putina za nazwanie go "zbrodniarzem wojennym"

Dzień później Małgorzata Zych znów wydała oświadczenie. Opublikowała je w mediach społecznościowych i zaszokowała wszystkich! Zych napisała w nim, że przeprasza Władimira Putina za to, że nazwała go "zbrodniarzem wojennym", a to wszystko oparła na tym, że kieruje się chrześcijańskimi wartościami:

- Nie jest zgodne z wartościami demokratycznego państwa prawa oraz wartościami chrześcijańskimi nazywanie obecnie Prezydenta Rosji Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym", gdyż do tej pory nie zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego, przed którym oskarżony jest o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Nie można potępić drugiego człowieka, bo może to zrobić tylko Bóg. Każdy człowiek, dopóki żyje ma prawdo do nawrócenia i zbawienia. Dlatego, aby mieć czyste sumienie, przepraszam Prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go w swoim oświadczeniu z dnia 30 sierpnia br. "zbrodniarzem wojennym" - wskazała, że ty, samym podtrzymuje swoje stanowisko z konferencji, gdy dziennikarz zadał jej pytanie, "Czy Putin jest zbrodniarzem wojennym?" ona wskazała bezzasadność tego pytania i wyraziła ubolewanie z powodu toczącej się na Ukrainie wojny.

Napisała dodając, że je poglądy są propolskie, a przez to jest właśnie pomawiana i znieważana oraz że protestuje przeciw przypisywaniu jej poglądów antysemickich, antyukraińskich, antyamerykańskich, antyunijnych i prorosyjskich.

