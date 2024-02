Szok. Kenijczycy powiesili tam zdjęcie Dudy!

To kolejna już wizyta prezydenta Andrzej Dudy na Czarnym Lądzie, który wybrał się tam wspólnie z pierwszą damą, Agatą Kornhauser-Dudą. - Dziękuję za zaproszenie do Nairobi, by odbyć pierwszą historyczną wizytę polskiego Prezydenta w Kenii po 61 latach stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. To nie jest tylko kurtuazyjna wizyta. Ona, jak wierzę, niesie ładunek ekonomiczny na przyszłość dla obu naszych krajów – mówił Andrzej Duda.

Trzeba przyznać, że Afryka godnie przyjęła u siebie prezydenta Dudę. Tamtejsi żołnierze stanęli przed nim na baczność, a prezydent Ruto wraz z małżonką nie szczędzili szczerych gestów i życzliwych uśmiechów w kierunku prezydenckiej pary. Jednak to nie jedyne miłe ukłony ze strony władz Kenii. Na zamieszczonej przez Kancelarię Prezydenta fotografii widać na ścianie szczególny portret! Obok fotografii kenijskiego przywódcy w tamtejszym pałacu prezydenckim zdecydowano się powiesić także wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy!

Przywódcy Polski i Kenii rozmawiali m. in. o przyszłych kierunkach rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy krajami, szczególnie w obliczu kryzysu żywnościowego i energetycznego, który jest skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Relacjonowałem Panu Prezydentowi sytuację za naszą wschodnią granicą, mówiłem o wpływie rosyjskiej agresji na kryzys żywnościowy, kryzys energetyczny i o tym, jak radzimy sobie z tymi trudnymi skutkami wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie – wskazał Andrzej Duda

W planach wizyty w Afryce Wschodniej planowane są również rozmowy z Prezydentami Rwandy i Tanzanii, a także fora gospodarcze i spotkania z Polonią.