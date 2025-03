Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz do Czytelników "Super Expressu": Pójdę na szkolenie wojskowe

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Szkolenie wojskowe dla każdego

Szef rządu zapowiedział, że trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny a ich gotowy model ma być opracowany do końca roku. – Jeśli mądrze to zorganizujemy, a rozmawiam o tym stale z ministrem obrony narodowej, będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są i rezerwiści, ale i intensywne szkolenia, które pozwolą uczynić z tych, którzy nie idą do wojska, pełnoprawnych i pełnowartościowych żołnierzy w trakcie konfliktu – oznajmił Donald Tusk.

Szef MON powiedział później na konferencji, że program ma być uszyty dla każdego, kto będzie z tego chciał skorzystać. I nie będzie wyłącznie dla panów. – Program będzie dostępny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn; będzie w zakresie podstawowym, jak również w zakresie rozszerzonym – oznajmił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON też chce się szkolić

A czy sam minister obrony przysposobi się na wypadek wojny? – Wezmę udział w szkoleniu wojskowym i namawiam do tego innych polityków. Będą specjalistyczne szkolenia np. z zarządzania kryzysowego, sam też bardzo chętnie wezmę w nich udział. Dam przykład, żeby inni także wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach – powiedział nam wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. – Będą różnego rodzaju szkolenia na które pójdą politycy, w tym parlamentarzyści, rządzący. Zrobimy taki program, żeby każdy, kto będzie chciał w nim wziąć udział, wziął udział i został bardzo dobrze przeszkolony – podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz.

