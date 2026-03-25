Szef kancelarii prezydenta ostro o sprawie Borowskiego. "Starszy człowiek jest ścigany przez ekipę Tuska"

Zasłużony opozycjonista czasów PRL trafi za kraty? Sprawa Adama Borowskiego

70-letni Adam Borowski ma odbyć karę pół roku pozbawienia wolności. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Warszawie-Woli, ponieważ mężczyzna nie przeprosił Romana Giertycha za swoje wypowiedzi dotyczące afery Polnordu. Borowski w 2020 roku w kontekście sprawy Polnordu Borowski powiedział, że Roman Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli "słupami”. Roman Giertych złożył prywatny akt oskarżenia wobec dawnego opozycjonisty z czasów PRL.

W listopadzie 2023 roku sąd w tej sprawie warunkowo umorzył postępowanie przeciwko Borowskiemu, na rok próby. Ale Adam Borowski nie wykonał przeprosin, na co miał aż rok. Dlatego sąd na nowo podjął sprawę. W kwietniu 2025 roku sąd wydał drugi wyrok, w którym skazał już Borowskiego na pół roku więzienia, a kara wciąż była w zawieszeniu, ale nadal nie był wykonywany obowiązek przeprosin. We wtorek (24 marca) warszawski sąd rejonowy zdecydował w sprawie wykonania kary pozbawienia wolności wobec opozycjonisty z okresu PRL, Adama Borowskiego.

Sprawie postanowił przyjrzeć się prezydent, o czym powiadomił człowiek z Pałacu Prezydenckiego. Szef kancelarii prezydenta przekazał w sieci: - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki działając na podstawie art. 139 Konstytucji postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - napisał Bogucki na portalu X.

W rozmowie z "Super Expressem" Bogucki odniósł się do planowanych działań prezydenta Karola Nawrockiego potwierdzając, że nie jest wykluczone zastosowanie prawa łaski. Wprost wskazał, że cała sprawa to skandal:

Pan prezydent poprosił o akta w sprawie Adama Borowskiego, sprawa jest procedowana, nie można wykluczyć ułaskawienia. Adam Borowski to zasłużony opozycjonista z czasów PRL i to skandal, że dziś ten schorowany, starszy człowiek jest ścigany przez ekipę Donalda Tuska i trafia do aresztu. Niestety, tak wygląda obraz państwa Tuska - przyznał.

GIERTYCH BRONI PRAWORZĄDNOŚCI, A TUSK DEMOKRACJI - IRONIZUJE PROF. ZYBERTOWICZ