Szarpanina w Sejmie! Nieomal doszło do bójki, jest nagranie

Będzie refundacja in vitro? Sejm podjął decyzję

Awantura w Sejmie! Poseł PO wyrwał ministrowi zdjęcie z ręki

W trakcie obrad Sejmu i dyskusji na temat komisji ds. wpływów rosyjskich, poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki stał w Sejmie z tabletem, na którym wyświetlał zdjęcie Donalda Tuska i Władimira Putina. Później dołączył do niego Jacek Ozdoba, który podobne zdjęcie w formie wydrukowanej na kartce pokazywał z mównicy sejmowej.

Chwilę po tym jak minister Ozdoba zszedł z mównicy, kartkę wyrwał i pogniótł poseł Platformy Obywatelskiej Jakub Rutnicki. To wywołało drobną szarpaninę, którą próbował uspokoić Szymon Hołownia, który kazał posłom usiąść na miejscu oraz zagroził wykluczeniem z obrad. Do awantury włączył się inny polityk PiS, który krzyczał do marszałka Sejmu, aby wykluczył posła Rutnickiego z obrad.

- Nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rudnicki, panie pośle Ozdoba, za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Proszę zająć miejsca - uspokajał Hołownia.

"Zaraz zaczną się bić"

Awantura w Sejmie wywołała spore poruszenie na Twitterze. Dariusz Matecki pisał o zdarzeniu jako "fizyczna agresja posła PO", a z kolei Sławomir Mentzen siedzący tuż obok zajścia zamieścił na Twitterze zdjęcie, które podpisał "zaraz zaczną się bić".

Po co patostreamy, skoro wystarczy posiedzenie sejmu włączyć? pic.twitter.com/70VCVRcE8D— J.E. gromota (@gromotapl) November 29, 2023

Fizyczna agresja posła PO. Widocznie nie spodobały się zdjęcia Tuska z Putinem. Tak wygląda ich „demokracja”. pic.twitter.com/k2U4aQJPA2— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) November 29, 2023

Marszałek Hołownia o spotkaniu z Mateuszem Morawieckim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.