PiS chciało wbić szpilę Szymonowi Hołowni. Nie wyszło, szybka reakcja

Szymon Hołownia wzbudza wiele emocji wśród polityków, zwłaszcza tych związanych z PiS-em. Nie da się ukryć, ze raczej nie cieszy się wśród nich sympatią: często ustawia ich do pionu podczas sejmowych posiedzeń, surowo pilnując czasu wypowiedzi lub nie dopuszczając ich do głosu. Na oficjalnym koncie na Twitterze ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego skrytykowano działalność marszałka Sejmu.

- Marszałek Sz. Hołownia zamiast poddawać pod głosowanie uchwały ws. zmian w traktatach oraz przepisów ws. przedłużenia wakacji kredytowych, cen energii i 0% VAT na żywność zajmuje się robieniem, show z Sejmu! – czytamy na grafice.

Pod postem pojawiło się powiadomienie stworzone przez społeczność Twittera, w którym dodano kontekst do treści.

- Zgodnie z obowiązującym procesem legislacyjnym, wymienione we wpisie projekty ustaw i uchwał, zostały skierowane do konsultacji lub są procedowane w odpowiednich komisjach sejmowych – czytamy. Dodano także odpowiednie linki do sejmowych stron, które potwierdzają komentarz.

Jak widać PiS chciał wbić szpilę liderowi Polski 2050, jednak interwencja użytkowników portalu udaremniła tę próbę… Trzeba przyznać, że wiele osób patrzy na poczynania polityków i nie dopuszcza do jakichkolwiek niedopatrzeń.

‼ Marszałek Szymon Hołownia zamiast poddać pod głosowanie ważne dla Polski uchwały, zajmuje się robieniem show z Sejmu 👇#MarszałekzYouTube pic.twitter.com/H0tipOPVin— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) November 28, 2023

