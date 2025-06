Zamach na Wołodymyra Zełenskiego udaremniony. Szef MSWiA komentuje

Szef SBU (Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) Wasyla Maluk, przekazał, że zamach na prezydenta Ukrainy, który został udaremniony, został przygotowany przez obywatela Polski, który miał być emerytowanym wojskowym. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przekazał również, że ten mężczyzna został "zwerbowany" dziesięć lat temu i "wierzył w sowiecką ideę i od lat nosił się z tym zamiarem".

Szczegóły udaremnienia zamachu na Zełeńskiego

Więcej szczegółów podał minister Tomasz Siemoniak, który na X wyjaśnił i podał szczegóły akcji. Jak przekazał polska strona współpracuje ściśle ze służbami ukraińskimi w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Wołodomyrowi Zełenskiemu, który jak wiemy z Polski i polskiego lotniska często wyrusza w dalszą drogę. - Sprawa udaremnienia działań przygotowujących do zamachu na prezydenta Ukrainy miała miejsce w kwietniu 2024 roku i zakończyła się zatrzymaniem przez ABW i aresztem dla obywatela Polski, który miał takie plany i próbował nawiązać współpracę ze służbami rosyjskimi. 19 maja 2025 roku został skierowany do sądu akt oskarżenia jego sprawie - przekazał Siemoniak.

Także Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA zabrał głos i przypomniał komunikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące sprawy:

17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, zatrzymali osobę podejrzaną o zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Obywatel Polski Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na terenie woj. lubelskiego w związku ze śledztwem dotyczącym zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 130 § 3 kodeksu karnego. Wraz z zatrzymaniem podejrzanego funkcjonariusze dokonali przeszukania jego miejsca pobytu, gdzie zabezpieczono materiał dowodowy, a także nielegalnie posiadaną amunicję.

Jak przekazał Dobrzyński: - Z ustaleń śledztwa wynika, że Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz rosyjskiego GRU. Do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W dniu 18 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.Postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie, nadzorowane przez Prokuraturę Krajową, prowadzone jest we współpracy z ukraińskimi organami – SBU i Prokuraturą.

Współpracujemy ściśle ze służbami ukraińskimi w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Wołodomyrowi Zełenskiemu. Sprawa udaremnienia działań przygotowujących do zamachu na prezydenta Ukrainy miała miejsce w kwietniu 2024 roku i zakończyła się zatrzymaniem przez ABW i…— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) June 23, 2025