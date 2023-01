Kaczyński wraca do formy. Suski zdradza kulisy operacji: Zabieg ciężki

Jarosław Kaczyński pod koniec zeszłego roku trafił do szpitala, w którym spędził święta i sylwester. Były to jednak pobyt zaplanowany z powodu planowanej operacji kolana. Kaczyński już dłuższy czas nosił się z zamiarem wykonania zabiegu, ale inne sprawy zaprzątały mu głowę. W końcu jednak trafił pod opiekę specjalistów, którzy przeprowadzili zabieg wszczepienia endoprotezy kolana. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, na antenie radia Zet w programie "Gość radia Zet" Marek Suski został zapytany o to, w jakim obecnie stanie zdrowia jest Kaczyński. Przypomnijmy, że w czasie styczniowej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS nie brał udziału w obchodach, natomiast w tym tygodniu był widziany w czasie mszy w intencji zmarłej 10 lat temu matki Jadwigi Kaczyńskiej. - Forma prezesa bardzo dobra. Wczoraj był na mszy, chodzi już bez kul. Był nawet pogodny, uśmiechnięty, gotowy do walki o Polskę - oznajmił Suski. I dodał, że sądzi, iż prezes jest gotowy by wrócić do objazdów po Polsce: - Widząc determinację prezesa, wolę walki, odporność na ból, a jest człowiekiem zahartowanym, więc myślę, że niedługo - ocenił polityk.

Suski zdradził też kulisy zabiegu kolana prezesa: - Endoproteza kolana. To rzeczywiście operacja trudna. Podobno łatwiejsza jest nawet operacja wymiany biodra, niż kolana. Zabieg ciężki. Ale prezes zniósł go bardzo dobrze - przyznał.

Taki Kaczyński jest w rzeczywistości. Suski ujawnił

Przy okazji Marek Suski wprost wyznał, jaki prezes PiS jest w rzeczywistości. Wielu może być zaskoczonych tymi słowami, bo Kaczyński wydaje się być politykiem nad wyraz poważnym, tymczasem, jak przyznał Marek Suski zapytany o to, czy jak patrzy na prezesa, to od razu robi mu się lepiej, odparł: - Oczywiście. Prezes jest bardzo pogodnym człowiekiem, nastawionym pozytywnie do ludzi.