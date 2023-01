Prezes PiS ma profesjonalną opiekę

Tajemnicza kobieta w domu Jarosława Kaczyńskiego. Wróciła po czterech latach

abr | mav 5:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jarosław Kaczyński (74 l.) dochodzi do siebie po operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Do jego domu na warszawskim Żoliborzu zaczęła niedawno przyjeżdżać tajemnicza opiekunka. Jeśli się dobrze przyjrzeć, to jest to ta sama osoba, która odwiedzała prezesa PiS po zabiegu na pierwszym kolanie, w grudniu 2019 r. Kim jest tajemnicza kobieta?