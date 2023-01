i Autor: Marek Kiudelski, Art Service

Wybory parlamentarne

Kaczyński czy Tusk - kto szkodzi krajowej polityce? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk to liderzy największych partii w Polsce. Obaj politycy budzą duże kontrowersje, a co za tym idzie - mają duże elektoraty negatywne. kto zdaniem wyborców najbardziej szkodzi krajowej polityce? Sprawdźcie, jak na to pytanie odpowiedzieli respondenci w sondażu United Surveys przeprowadzonego dla portalu Wirtualna Polska.