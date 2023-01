Jakie wykształcenie ma Jarosław Kaczyński? Posłanka zaliczyła srogą wpadkę

Jakie wykształcenie ma Jarosław Kaczyński?

Jarosław Kaczyński jest bardzo tajemniczą osobą. Były wicepremier zdecydowanie nie lubi mówić o swoim życiu prywatnym. Jedną z rzeczy, jaką mogłoby się zdawać, zna wielu jego sympatyków, a tym bardziej kolegów z sejmowych ław, jest jego wykształcenie. Polityk uzyskał tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Choć uzyskał później miejsce na aplikacji prokuratorskiej, nie rozpoczął jej, a zamiast tego rozpoczął pracę Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Niektórzy jednak zdają się zapominać, że Jarosław Kaczyński jest z wykształcenia prawnikiem…

Wpada posłanki

Posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska zaliczyła okropną wpadkę podczas rozmowy z dziennikarzem Wirtualnej Polski. Zaczęła od wypowiedzi na temat projektu nowelizacji do ustawy o SN i kamieniach milowych. - Te kamienie zostały narzucone, bo Unia Europejska naciskała na premiera. Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była szantażowana. Jeżeli ta nowelizacja doprowadzi do tego, że jeden sędzia będzie mógł zarzucić drugiemu, że nie jest sędzią, to czegoś takiego nie ma na świecie. To chyba eksperyment Unii Europejskiej na żywym ciele Polski – mówiła i podkreśliła, że polega w tym temacie na opiniach ekspertów. - Ja nie jestem prawnikiem, pan prezes Jarosław Kaczyński nie jest prawnikiem – stwierdziła. Wedy dziennikarz poprawił ją, mówiąc, że Jarosław Kaczyński jest prawnikiem. - Jest prawnikiem? Tego nawet nie wiem, wydawało mi się, że nie, ale być może – odpowiedziała, zaliczając srogą wpadkę.

