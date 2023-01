Gorący dzień w Sejmie. Toczy się wojna o miliardy dla Polaków

Premier chce kompromisu z UE

Założenia projektu ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka (41 l.) w Brukseli. - Ustawa, która została napisana w oparciu o wypracowany kompromis daje bardzo mocne podstawy do tego, aby sądzić, że może to zakończyć niepotrzebny dziś spór – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki (55 l.).

Adam Szłapka o wejściu do strefy euro: Byłoby dobre dla polskiej gospodarki

Projekt trafił do komisji

Przeciwni ustawie są m.in. posłowie Konfederacji, którzy domagali się odrzucenia go. Sejm się na to nie zgodził i zdecydował o skierowaniu projektu do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która zbierze się wieczorem. W czwartek mamy poznać wnioski z jej prac.

Solidarna Polska sprzeciwia się zmianom

Projekt przewiduje m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Rząd zachęca do poparcia nowych przepisów. - Ktoś, kto głosuje przeciwko temu projektowi, tak naprawdę blokuje środki z KPO - przekonywał rzecznik rządu Piotr Muller (34 l.). PiS ma jednak problem ze swoim koalicjantem - projektu nie popiera Solidarna Polska, która za brak środków wini opozycję. - Jeździliście do Brukseli, skamleliście tam. My jesteśmy przeciwko tej ustawie, bo ona narusza prerogatywy prezydenckie, może prowadzić do chaosu i anarchii – grzmiał z sejmowej mównicy minister w KPRM Michał Wójcik (52 l.).

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro po napadzie w Kobyłce: To bandyta ma się bać

Tusk: powinni dziękować Bogu

Opozycja odbija piłeczkę winiąc koalicję rządzącą. - Nie muszę tłumaczyć, jak bardzo wszyscy jesteśmy zniesmaczeni tym, że rząd pana premiera Morawieckiego od wielu miesięcy, już właściwie od lat, nie jest w stanie tych pieniędzy (…) do Polski przyprowadzić – powiedział lider PO Donald Tusk (66 l.) na konferencji w Senacie. I zapowiedział poparcie dla ustawy. - Rząd i PiS powinni Bogu dziękować, że mają tak pozytywnie nastawioną opozycję do kwestii pieniędzy europejskich – oznajmił szef PO.

