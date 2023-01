Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Adam Szłapka o wejściu do strefy euro: Byłoby dobre dla polskiej gospodarki

jot 11:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gospodarz "Sedna Sprawy" Jacek Prusinowski, zapytał poseł Adama Szłapki: - Wchodzić do strefy euro czy nie? Polityk odparł: - Uważam, że powinniśmy rozpocząć jak najszybciej takie zmiany w gospodarce żeby spełniać kryteria kowariancji bo uważam, że wejście do strefy euro byłoby dobre dla polskiej gospodarki. Uważam, że tak bo to jest po prostu dobre dla polskiej gospodarki natomiast jakby dzisiaj niestety w ogóle jakby nie mamy tego na stole bo zanim Polska będzie spełniać kryteria kowariancji to minie przynajmniej parę lat.