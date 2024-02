Stosunek Polaków do aborcji? To badanie wszystko wyjaśnia. Ważny sygnał dla rządzącej koalicji!

Większość Polaków chce prawa do aborcji

Organizacja More in Common przygotowała raport „Z troską i empatią. Polki i Polacy o prawie do przerywania ciąży”, w którym przeanalizowano nasze podejście do tematu. Sondaże wykazały, że za dopuszczeniem aborcji do 12 tygodnia ciąży z ważnych dla kobiet przyczyn jest 37,62 proc. respondentów. Z kolei za aborcją do 24 tygodnia opowiada się 18,94 proc. badanych. W sumie za możliwością przerywania ciąży do określonego okresu ciąży (12 lub 24 tydzień) jest ok. 57 proc. Polaków.

W Polsce będzie dozwolona aborcja do 12. tygodnia ciąży? Projekt KO wpłynął do Sejmu

Co ciekawe, za dopuszczeniem aborcji są wyborcy wszystkich ugrupowań tworzących rządzącą koalicję: 87 proc. wyborców Nowej Lewicy, 86 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, a nawet 68 proc. zwolenników Trzeciej Drogi.

Kobiety powinny mieć wybór

- Jeden z głównych wniosków z raportu zaprzecza podnoszonej w przestrzeni publicznej tezie, jakoby zwolennicy prawa do przerywania ciąży podchodzili do tematu beztrosko. Polacy podchodzą do niego z powagą i są zdania, że decyzja o aborcji jest decyzją trudną, a często tragiczną. Większość badanych wykazuje po prostu duże zaufanie do kobiet. W większości jesteśmy za tym, aby kobieta miała wybór, którego optymalnie dokona w porozumieniu z partnerem oraz przy wsparciu lekarza - mówi Adam Traczyk, dyrektor organizacji More in Common Polska.

