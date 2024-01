W Polsce będzie dozwolona aborcja do 12. tygodnia ciąży? Projekt KO wpłynął do Sejmu

Koalicja Obywatelska złożyła projekt legalnej aborcji do 12. tygodnia

- Aborcja w Polsce musi być legalna, dostępna i musi być bezpieczna. O to walczyłyśmy na ulicach miast. Dlatego jako Koalicja Obywatelska składamy projekt ustawy, które daje nam poczucie bezpieczeństwa, który mówi o tym, że do 12. tygodnia kobieta będzie mogła zdecydować, czy przerwać ciąże, czy w tej ciąży chce być. Spełniamy nasze obietnice, byśmy czuły się bezpieczne - powiedziała na nagraniu w mediach społecznościowych posłanka Monika Rosa.

Projekt Koalicji Obywatelskiej wpłynął do Sejmu i zakłada, prawo do świadczenia zdrowotnego (przerwania ciąży) do jej 12. tygodnia. Ponadto w projekcie zapisano, że po upływie 12. tygodnia przerwanie ciąży będzie możliwe jeśli ta stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, oraz występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. przypadki gwałtu, pedofilii etc.).

Wnioskodawców projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie reprezentować będą posłanki Monika Rosa i Monika Wielichowska.

Do końca stycznia zostaną opublikowane wytyczne dotyczące przerywania ciąży

Ponadto w środę wieczorem minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że do 31 stycznia zostaną ogłoszone wytyczne dotyczące przerywania ciąży.

- To, co jest dla mnie ważne w tych wytycznych, to, że nie istnieje klauzula sumienia dla podmiotu leczniczego, czyli dla szpitala i to, że żaden lekarz nie może zasłonić się klauzulą sumienia, jeśli życie lub zdrowie pacjentki, w tym wypadku kobiety w ciąży jest zagrożone. To są rzeczy fundamentalne i od tego nie odstąpimy - mówiła Leszczyna w TVN24.

Minister podkreśliła, że rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo kobietom i lekarzom, "którzy nie mogą bać się prokuratury, nie mogą bać się ratowania życia ludzkiego".

Przy obecnych przepisach aborcja legalna jest w przypadku gdy ciąża jest następstwem gwałtu, oraz w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku istniała jeszcze trzecia przesłanka, gdy "badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu".

