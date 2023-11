Co dalej z aborcją? Przewodniczący PSL zabrał głos, nie ma wątpliwości

Państwo PiS do zaorania - grzmi Leszek Miller

Czy Duda będzie współpracował z Tuskiem? Polacy już to wiedzą

Co zrobi PiS?

Temat legalnej aborcji do 12. tygodnia pojawił się 14 listopada na stronie Sejmu, gdzie widać projekt ustawy złożonej przez Lewicę. W zapisach dopuszcza się przerywanie ciąży także później w określonych przypadkach. Sprawę skomentował Krzysztof Paszyk z PSL.

- Wiadomo było, z jakim programem idą do wyborów wszystkie cztery prodemokratyczne środowiska. My w swoim programie nie mamy liberalizowania prawa aborcyjnego. W tej sferze chcemy, w pierwszym kroku, przywrócenia tego, co obowiązywało przed orzeczeniem trybunału Przyłębskiej – powiedział polityk w rozmowie z PAP.

Polityk zaznaczył, że ani w PSL ani wśród posłów Polski 2050 nie ma dyscypliny partyjnej dotyczącej tematów światopoglądowych.

- Nie możemy się w umowie koalicyjnej zobowiązywać do czegoś, co nie jest u nas praktykowane. Nie możemy zobowiązać się, że będziemy liberalizować prawo aborcyjne, jeśli mamy swobodę wyrazu – stwierdził.

Krzysztof Paszyk podkreślił, że ustawa jest wyłącznie inicjatywą posłów Lewicy. - Uważam, że te projekty nie powinny leżeć długo w tzw. zamrażarce sejmowej. Nawet niewygodne dla większości sejmowej projekty powinny być procedowane. Wyrazimy wtedy swoje zdanie zgodnie z formułą, w której funkcjonujemy w PSL – każdy z posłów zagłosuje według swojego przekonania – oświadczył.

Według polityka PSL referendum jest w tej sprawie najlepszym rozwiązaniem, a zdanie Polaków będzie miało decydujący wpływ na losy ustawy.

- Chcemy oddać prawo głosu Polakom i zapytać ich, jakiego kształtu prawa aborcyjnego chcą w naszym kraju. Uważamy, że głos wyrażony w referendum przez Polaków jest silniejszy, niż ten wyrażony przez 460 posłów. Izba nadal zdominowana jest przez mężczyzn w dojrzałym wieku, to nie są ludzie, którzy powinni decydować o kształcie przepisów aborcyjnych – oświadczył.

Quiz. Co wiesz o Polskim Stronnictwie Ludowym? Sprawdź się! Pytanie 1 z 12 Historia PSL sięga: 1895 r. 1945 r. 1918 r. Dalej