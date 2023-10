Co ze sprawą aborcji w nowym rządzie? Szymon Hołownia dał jednoznaczną odpowiedź

To byłaby największa sensacja po wyborach. Co planuje PiS?

Szymon Hołownia był jednym z reprezentantów trzeciej Drogi, którzy uczestniczyli w konsultacjach z prezydentem Andrzejem Dudą. Ten zaś podczas swojego oświadczenia podkreślał, że opozycja jeszcze nie przedstawiła mu umowy koalicyjnej. W programie Kamili Biedrzyckiej lider Polski 2050 powiedział, jak wyglądają rozmowy w tym temacie.

- Jest mniej więcej tak, jak się spodziewałem, że będzie, to znaczy tak, że my przychodzimy z dwoma płaszczyznami rozmowy. Pierwsza jest taka, że my doskonale wiemy, ilu ludzi poszło do wyborów – 74 proc. To jest frekwencja absolutnie bez precedensu. Czujemy ten gorący oddech na plecach, doskonale wiemy, że mamy się dogadać i się dogadamy – mówił Szymon Hołownia w „Expressie Biedrzyckiej”.

Polityk zwrócił uwagę, że społeczeństwo nie wskazało jednej partii, która ma rządzić, a postawił na współprace kilku ugrupowań. - Polacy zagłosowali na drużynę, która będzie ze sobą współpracować. Teraz my musimy przełożyć ich wyrok, ich werdykt, na to, więc mówimy: „Jeden bierze odpowiedzialność za Sejm, drugi za Senat, trzeci za rząd”. Układamy się tak, żeby ten rząd był stabilny – powiedział.

Aborcja a umowa koalicyjna. Szymon Hołownia ujawnia

Jednym z tematów, który wzbudza największe emocje, jest aborcja. Część polityków z demokratycznej opozycji domaga się legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, jednak inni, jak lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, są temu przeciwni. CO zatem zamierza w tej sprawie ewentualny nowy rząd? Szymon Hołownia wyraźnie podkreślił, że to zagadnienie nie będzie elementem umowy koalicyjnej. – Umówiliśmy się, że tej kwestii w umowie koalicyjnej nie będzie – powiedział.

Jednocześnie podkreślił, że niezwłocznie zostaną podjęte odpowiednie działania w tym zakresie.

- My od samego początku uczciwie mówiliśmy jako Trzecia Droga, jakie jest nasze stanowisko. Ludzie na nas głosowali wiedząc to. Nadal będziemy wierni temu, co obiecaliśmy naszym wyborcom. W pierwszym rzędzie będzie zmiana w Ministerstwie Zdrowia, kompletna zmiana podejścia do tego tematu przy pomocy rozporządzeń ministerstwa zdrowia, przy pomocy wytycznych NFZ; wszystko, co się da zrobić od razu, zostanie zrobione – mówił lider Polski 2050.

Jednocześnie Szymon Hołownia podkreślił, że najważniejsze jest zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet tak, by te nie bały się rodzić dzieci.

