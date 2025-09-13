Stan zagrożenia odwołany. Donald Tusk dziękuje wojsku i sojusznikom

Weronika Fakhriddinova
2025-09-13 18:58

Premier Donald Tusk poinformował, że stan zagrożenia został odwołany. Podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Wcześniej ogłosił, że w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów nad Ukrainą i w pobliżu granicy z Polską wprowadzono stan najwyższej gotowości i rozpoczęto prewencyjne operowanie lotnictwa.

Donald Tusk

i

Autor: ART SERVICE Donald Tusk
  • Donald Tusk ogłosił, że w polskiej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego
  • Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości
  • Dowództwo Operacyjne RSZ poderwało śmigłowce i myśliwce do osłony wschodniej granicy
  • Alert RCB wysłano do mieszkańców sześciu powiatów województwa lubelskiego; w Świdniku i Chełmie zawyły syreny alarmowe
  • Po kilku godzinach premier poinformował, że stan zagrożenia został odwołany, ale podkreślił, że „pozostajemy czujni”

Najwyższa gotowość polskiej obrony powietrznej 

„W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości” – napisał Donald Tusk na platformie X.

Dowództwo Operacyjne RSZ wyjaśniło, że celem działań jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli, zwłaszcza w województwie lubelskim, które znajduje się najbliżej granicy.

Lotnisko w Lublinie zamknięte

Z powodu działań lotnictwa wojskowego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zamknięciu lotniska w Lublinie oraz strefy kontrolowanej wokół portu. Wszystkie cywilne operacje lotnicze zostały wstrzymane do odwołania.

Alarm RCB i syreny w Chełmie i Świdniku

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS do mieszkańców powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego. Treść ostrzeżenia brzmiała: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

W Świdniku i Chełmie włączono także syreny alarmowe, aby ostrzec mieszkańców.

Tomczyk: „Jesteśmy w stałym kontakcie z sojusznikami”

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców „dowódca operacyjny zdecydował o poderwaniu śmigłowców oraz myśliwców”. – Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Prosimy stosować się do komunikatów służb – dodał na platformie X.

Stan zagrożenia odwołany

Kilka godzin później premier przekazał dobrą wiadomość: „Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni” – napisał.

