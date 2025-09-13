Stan zagrożenia odwołany. Donald Tusk dziękuje wojsku i sojusznikom

- Donald Tusk ogłosił, że w polskiej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego
- Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości
- Dowództwo Operacyjne RSZ poderwało śmigłowce i myśliwce do osłony wschodniej granicy
- Alert RCB wysłano do mieszkańców sześciu powiatów województwa lubelskiego; w Świdniku i Chełmie zawyły syreny alarmowe
- Po kilku godzinach premier poinformował, że stan zagrożenia został odwołany, ale podkreślił, że „pozostajemy czujni”
Najwyższa gotowość polskiej obrony powietrznej
„W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości” – napisał Donald Tusk na platformie X.
Dowództwo Operacyjne RSZ wyjaśniło, że celem działań jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli, zwłaszcza w województwie lubelskim, które znajduje się najbliżej granicy.
Lotnisko w Lublinie zamknięte
Z powodu działań lotnictwa wojskowego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zamknięciu lotniska w Lublinie oraz strefy kontrolowanej wokół portu. Wszystkie cywilne operacje lotnicze zostały wstrzymane do odwołania.
Alarm RCB i syreny w Chełmie i Świdniku
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS do mieszkańców powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego. Treść ostrzeżenia brzmiała: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
W Świdniku i Chełmie włączono także syreny alarmowe, aby ostrzec mieszkańców.
Tomczyk: „Jesteśmy w stałym kontakcie z sojusznikami”
Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców „dowódca operacyjny zdecydował o poderwaniu śmigłowców oraz myśliwców”. – Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Prosimy stosować się do komunikatów służb – dodał na platformie X.
Stan zagrożenia odwołany
Kilka godzin później premier przekazał dobrą wiadomość: „Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni” – napisał.
