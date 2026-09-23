Stała baza wojsk USA w Polsce dopiero po wyborach? Michał Dworczyk zabrał głos ws. szokującej teorii

Małgorzata Broniek-Ziółek
pmar
2026-09-23 11:28

Czy politykom opozycji mogłoby zależeć na opóźnieniu decyzji o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce, by obecny rząd nie mógł ogłosić sukcesu przed wyborami? Taki scenariusz przedstawił prowadzący program „Gość Radia ZET” w środę 23 września 2026 roku. Michał Dworczyk nie potwierdził, że ktokolwiek podejmuje takie działania. Jasno ocenił jednak, jak należałoby traktować wykorzystywanie kontaktów z innym państwem do krajowej rozgrywki.

Michał Dworczyk w zielonej kurtce terenowej. O jego komentarzu ws. bazy USA w Polsce przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Michał Dworczyk

W rozmowie w Radiu ZET prowadzący przywołał wypowiedź wiceszefa Kancelarii Premiera Jakuba Stefaniaka o „emisariuszach z prawicy”, którzy mieliby namawiać amerykańskich republikanów do opóźnienia decyzji w sprawie stałej bazy w Polsce. – Nie wiem, o jakich przedstawicielach prawicy pan minister mówił - odparł stanowczo Michał Dworczyk. Zarzucił też obecnemu rządowi posługiwanie się insynuacjami.

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Dziennikarz dopytał, jak ocenić hipotetyczną sytuację, w której decyzja o bazie zostałaby odsunięta do czasu po wyborach po to, by rząd nie mógł przypisać sobie sukcesu. W pytaniu padło również nazwisko Adama Bielana. Dworczyk nie wskazał osoby, która miałaby zabiegać o takie opóźnienie, ale odniósł się do samej zasady. – Uważam, że wchodzenie w interakcje z jakimkolwiek państwem innym, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne w Polsce, należy bardzo krytycznie oceniać – jednoznacznie stwierdził gość stacji radiowej.

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Angażowanie innego państwa w polski spór polityczny zasługiwałoby na ostrą krytykę – dodał kategorycznie.

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Michał Dworczyk
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MICHAŁ DWORCZYK