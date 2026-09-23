Stała baza wojsk USA w Polsce dopiero po wyborach? Michał Dworczyk zabrał głos ws. szokującej teorii

W rozmowie w Radiu ZET prowadzący przywołał wypowiedź wiceszefa Kancelarii Premiera Jakuba Stefaniaka o „emisariuszach z prawicy”, którzy mieliby namawiać amerykańskich republikanów do opóźnienia decyzji w sprawie stałej bazy w Polsce. – Nie wiem, o jakich przedstawicielach prawicy pan minister mówił - odparł stanowczo Michał Dworczyk. Zarzucił też obecnemu rządowi posługiwanie się insynuacjami.

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Dziennikarz dopytał, jak ocenić hipotetyczną sytuację, w której decyzja o bazie zostałaby odsunięta do czasu po wyborach po to, by rząd nie mógł przypisać sobie sukcesu. W pytaniu padło również nazwisko Adama Bielana. Dworczyk nie wskazał osoby, która miałaby zabiegać o takie opóźnienie, ale odniósł się do samej zasady. – Uważam, że wchodzenie w interakcje z jakimkolwiek państwem innym, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne w Polsce, należy bardzo krytycznie oceniać – jednoznacznie stwierdził gość stacji radiowej.

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– Angażowanie innego państwa w polski spór polityczny zasługiwałoby na ostrą krytykę – dodał kategorycznie.

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Sonda Czy amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie zwiększa nasze bezpieczeństwo? Tak, to krok w stronę większego bezpieczeństwa i wzmocnienia obrony NATO. Może, ale jednocześnie czyni nas bardziej widocznym celem. Raczej nie, obecność amerykańskiej bazy może przyciągnąć dodatkowe zagrożenia. Nie mam zdania – kwestia bezpieczeństwa jest zbyt złożona.