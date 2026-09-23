Karol Nawrocki o amerykańskiej bazie w Polsce. Czego można się spodziewać?

Proces ustanawiania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jest w toku, z trwającym wyborem infrastruktury i wizytami amerykańskich konsultantów, co wskazuje na bliską realizację projektu.

Prezydent Nawrocki wyraził przekonanie, że utworzenie bazy to "tylko kwestia czasu", pomimo pozostałych do dopracowania kwestii administracyjnych i finansowych. Polska jest gotowa ponosić koszty utrzymania wojsk USA, traktując to jako inwestycję w stabilność regionu.

Polska i cała Europa znajdują się w środku "wojny hybrydowej" prowadzonej przez Rosję, manifestującej się m.in. działaniami dronów i prowokacjami na Bałtyku, co stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa i odporności NATO.

W kontekście utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej na terytorium Polski, Karol Nawrocki przekazał, że proces ten jest w zaawansowanym stadium. Informację o "znacznych postępach" w tej kwestii przekazał wcześniej prezydent USA, Donald Trump. Nawrocki potwierdził, że amerykańscy konsultanci już wizytowali Polskę w związku z tym projektem.

- Właśnie teraz jest dokonywany wybór infrastruktury - powiedział. - Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury - dodał.

Kwestie finansowania

Odpowiadając na pytania dotyczące harmonogramu realizacji projektu oraz pozostałych do rozwiązania kwestii, Nawrocki wyraził przekonanie o nieuchronności jego finalizacji.

- Jesteśmy pewni, że po deklaracji prezydenta Trumpa to tylko kwestia czasu - stwierdził, zaznaczył jednak, że "pozostają kwestie administracyjne i finansowe."

Podkreślił także polski wkład finansowy w przedsięwzięcie.

- Polska płaci za swoje bezpieczeństwo. Płacimy również za pobyt amerykańskich wojsk w Polsce. Dla nas to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wiemy, za co płacimy - oznajmił.

Prezydent wskazał, że obecność sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce "zapewnia nam stabilność w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej."

- Trudno mi podać konkretne daty, ale uważam, że sprawa jest z pewnością przesądzona, ponieważ prezydent Trump słynie z dotrzymywania słowa - poinformował.

Planowana inauguracja Fortu Trump

Karol Nawrocki przedstawił również wizję inauguracji bazy. Poinformował, że po zakończeniu prac przez administrację USA i oba rządy, prezydent Trump będzie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości otwarcia obiektu, który będzie znany jako Fort Trump. Zaznaczył przy tym, że odbędzie się to w Polsce.

W dalszej części rozmowy z Bloombergiem, Karol Nawrocki odniósł się do ostrzeżeń premiera Donalda Tuska dotyczących potencjalnych ataków hybrydowych ze strony Rosji. Prezydent ocenił, że ataki są bardzo poważne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Nawrocki wyraził przekonanie, że Polska znajduje się w centrum działań hybrydowych.

- Jesteśmy przekonani, że znajdujemy się w samym środku wojny hybrydowej. Mamy do czynienia z dronami, które pojawiają się już nie tylko w pobliżu polskiej granicy - w zeszłym roku nawet ją przekroczyły - powiedział. - Zjawisko to zdecydowanie rozlewa się na Zachód. Z jednej strony rosyjskie prowokacje kształtują przyszłe pole walki. Z drugiej jednak - stanowią sprawdzian dla odporności NATO. Sytuacja jest więc z pewnością poważna - podsumował.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego w USA:

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