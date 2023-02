Spytał Ukrainki, co myślą o Andrzeju Dudzie. Ogromne zaskoczenie

Andrzej Duda na dzień przed rozpoczęciem się wojny między Ukrainą a Rosją był w Kijowie, gdzie rozmawiał z tamtejszym, prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szybo stało się jasne, że Rosja nie doceniła okupowanego kraju. Zachód ruszył na pomoc Ukrainie, wyposażając ja w sprzęt i pomagając uchodźcom. W tej drugiej kategorii przoduje Polska, w której schronienie znalazło ponad 1,5 miliona uchodźców. Andrzej Duda zaś co jakiś czas jeździ do Kijowa, cały czas wspiera Ukrainę, a Wołodymyra Zełenskiego nazywa przyjacielem. Co na jego temat myślą we Lwowie? Dziennikarz Polsatu Andrzej Wyrwiński postanowił to sprawdzić na jednym z tamtejszych bazarków. Zapytał dwie Ukrainki, jakim prezydentem jest Andrzej Duda. - Bardzo dobry! – odpowiedziała jedna z nich. Druga także zabrała głos. - Andrzej Duda, najlepszy człowiek na świecie. Lepszego prezydenta jak Duda nie ma na świecie. Dlatego, że Duda ma wielkie serce. Dlatego, że Duda prosty człowiek i mądry. Bóg mu dał mądrość do Polski, jak rządzić Polską i jeszcze Ukrainie pomaga tak, jak brat. Lepszego jak Duda, mądrego, nie ma człowieka na świecie. I po pierwsze szczery. Dziękujemy Tobie, Duda. Bądź błogosławiony na wieki wieków. Żyj Duda sto lat! – mówiła z uśmiechem. Jak widać, nasz prezydent cieszy ogromną sympatią na Ukrainie Można być zaskoczonym, ze tamtejsi mieszkańcy aż tak go cenią! Na pewno jego popularność szybko nie minie.

