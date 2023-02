Spis treści

Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę

O zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 24 lutego, w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, 22 lutego. Na posiedzeniu Rady mają być omówione bieżące wnioski dotyczące bezpieczeństwa Polski związanego z rosyjską agresją na Ukrainę, mi.in. w kontekście konsultacji prezydentów Polski i USA oraz nadzwyczajnego szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki, który odbył się w Warszawie 22lutego z udziałem Joe Bidena i szefa NATO Jensa Soltenberga. W posiedzeniu RBN, które rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim, uczestniczą:

prezydent Andrzej Duda,

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera,

szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz,

marszałek Sejmu Elżbieta Witek,

marszałek Senatu Tomasz Grodzki,

wicepremier i minister spraw zagranicznych Mariusz Błaszczak,

minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W Pałacu Prezydenckim są również:

Posiedzenie RBN bez premiera. Mateusz Morawiecki jest w Kijowie

W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie uczestniczy premier Mateusz Morawiecki, który jest aktualnie w Kijowie. Jak mówi premier, pojechał do Kijowa, aby powiedzieć każdemu Ukraińcowi i każdej Ukraince, że Polska stoi za nimi murem. - Na pewno was nie zostawimy, będziemy wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa nad Rosją. Ukraina musi wygrać tę wojnę, a Rosja musi przegrać, jeśli świat ma się rozwijać w normalnym kierunku, w kierunku bezpieczeństwa. Świat Polski i Ukrainy to świat wolności, a świat, jaki zna Kreml, to świat siły i brutalności - mówił premier Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Ukrainy.