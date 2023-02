- To była informacja o wizycie prezydenta USA w tej części Europy, ale bez konkretów, tak nieprecyzyjna, że ja od razu sobie pomyślałem, że to może chodzić o Ukrainę, ale nie sądziłem, że prezydent zdecyduje się akurat na wyjazd do Kijowa. (...) Prezydent pojechał normalnym pociągiem, jakim my jeździmy, nie jakimś pancernym. To było poważne zagrożenie, bo Rosjanie mogli wszędzie zrzucić bombę. To był ogromny akt odwagi, bo odwiedził kraj ogarnięty wojną - mówił prezydent Polski w RMF FM.