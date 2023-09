Sprawca ataku na B. Budkę usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

Pilne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego! „Haniebny, ohydny, obrzydliwy”, o co chodzi?!

Sprawca dostał prokuratorskie zarzuty

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach prok. Marta Zawada–Dybek poinformowała, że Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ w Katowicach przedstawiła zarzuty sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej Posła na Sejm RP.„Prokurator przedstawił zatrzymanemu 49-letniemu mężczyźnie zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej kwalifikowane z art. 217 § 1 Kodeksu karnego i zniszczenia mienia w postaci telefonu kwalifikowane z art. 288 § 1 kk.” – wskazała prokurator dodając, że za te czyny może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do incydentu doszło wczoraj (22.09), z relacji Budki wynika, że został zaatakowany werbalnie w galerii handlowej w Katowicach, a kiedy wyjął telefon i zaczął nagrywać zdarzenie sprawca wytrącił mu go z ręki.

- Zostałem zaatakowany w galerii handlowej w centrum Katowic przez faceta, który wykrzykiwał do mnie hasła typu "Ty Niemcu", "Ty nazisto", "Ty świnio Tuska". I kiedy chciałem to nagrać, żeby udokumentować tą napaść, zniszczył mi telefon. Odepchnął mnie, zniszczył telefon mój – mówił w rozmowie z Super Expressem.

Poszkodowany od razu zawiadomił policję, która po krótkim pościgu dogoniła sprawcę.

-Wspólnie z policją szybko go złapaliśmy. Policja zachowała się profesjonalnie. W ciągu minuty złapaliśmy tego faceta – opisywał poseł Platformy Obywatelskiej.

W rozmowie z Super Expressem poseł Budka zaapelował także do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego uważa za odpowiedzialnego za nagonkę na polityków opozycji.

- Mam jedno żądanie do Kaczyńskiego i jego ludzi, żeby natychmiast zaprzestali tej nagonki, wyzywania, bo to może skończyć się tragedią. Żądam od Kaczyńskiego, żeby zaprzestał siania nienawiści, bo może skończyć się tragedią to wszystko - mówi nam Borys Budka.

Sprawca agresywnego zachowania względem posła na sejm usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i zniszczenia mienia. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.#pomagamyichronimy pic.twitter.com/TMrzQQohrG— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) September 22, 2023

Wieczorny Express - Budka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.