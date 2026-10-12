Sprawa posła Michała Kołodziejczaka. Prokuratura wszczęła czynności! Waldemar Żurek ostro: "Nie ma świętych krów"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-12 10:07

Sprawą posła KO Michała Kołodziejczaka zajmuje się już prokurator. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie na portalu X: - W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka, w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Do tej sytuacji odniósł się też prokurator generalny Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek. Na miniaturze obok poseł Michał Kołodziejczak. O działaniach prokuratury przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express/Paweł Dąbrowski

- W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka, w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających - przekazała na portalu X Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 

Podając dalej ten wpis minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek dodał ostro, uderzając przy okazji w poprzedników: - Skończyły się czasy telefonów z Nowogrodzkiej i ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną. Standardy państwa prawa są proste: jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska.

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Przypomnijmy czego dotyczy sprawa posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka, byłego wiceministra rolnictwa w rządzie Donalda Tuska. W piątek (9 października) Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe zachowania, a także i nakłanianie do zażywania substancji. W rozmowie z portalem polityk zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że to pomówienia.

Jednak wieczorem w piątek szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu

Ósma Runda | KOŁODZIEJCZAK OPUŚCI TUSKA? “A CZEMU NIE, MAM TAKIE MYŚLI”
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MICHAŁ KOŁODZIEJCZAK
WALDEMAR ŻUREK