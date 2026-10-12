Zajączkowska-Hernik ujawnia, jak zachowywał się wobec niej Kołodziejczak! „Zaczął się na mnie drzeć”

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-12 9:53

Poważne oskarżenia pod adresem Michała Kołodziejczaka wywołują polityczną burzę. Dwie byłe współpracowniczki zarzucają posłowi nękanie, przemoc i nakłanianie do narkotyków. Do sprawy odniosła się europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, która w programie „Gość Radia ZET” opowiedziała o własnych doświadczeniach z politykiem z czasów swojej pracy dziennikarskiej.

Ewa Zajączkowska-Hernik w beżowym płaszczu. Obok na miniaturze Michał Kołodziejczak. O aferze przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express (2) Ewa Zajączkowska-Hernik

Sprawa Michała Kołodziejczaka, byłego wiceministra rolnictwa i jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków wywodzących się z AgroUnii, nabiera rozgłosu. W poniedziałkowej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET Ewa Zajączkowska-Hernik została zapytana o doniesienia dotyczące zachowania posła wobec dwóch współpracowniczek.

Prowadzący przypomniał, że kobiety oskarżają Kołodziejczaka o nękanie, przemoc oraz nakłanianie do narkotyków. Zapytał również, czy istnieją już dowody potwierdzające winę polityka.

Nie mamy dowodów, natomiast mamy zeznania kobiet, które odważyły się wreszcie powiedzieć, czego się dopuszczał Michał Kołodziejczak – odpowiedziała europosłanka.

Zajączkowska-Hernik postanowiła następnie opowiedzieć o sytuacji, do której miało dojść przed laty, kiedy pracowała jako dziennikarka portalu Świat Rolnika i zajmowała się między innymi działalnością środowisk rolniczych.

„Zaczął się na mnie drzeć”. Europosłanka opowiada o telefonie od Kołodziejczaka

Jak relacjonowała, podczas swojej pracy dziennikarskiej zainteresowała się doniesieniami dotyczącymi finansów AgroUnii. Według jej słów część członków organizacji zaczęła zgłaszać wątpliwości dotyczące środków zgromadzonych na jej koncie.

Była sytuacja, gdzie członkowie AgroUnii zaczęli coraz głośniej podnosić temat, że środki zgromadzone na koncie AgroUnii są zdefraudowane – powiedziała. Europosłanka zaznaczyła, że postanowiła wówczas zadawać pytania osobom związanym z organizacją. Jak twierdzi, reakcja Michała Kołodziejczaka była gwałtowna.

Więc ja, jako dziennikarz, zaczęłam zadawać niektórym osobom pytania i Michał Kołodziejczak do mnie zadzwonił z ogromnymi pretensjami, zaczął się na mnie drzeć wręcz, że i mówił, że jeżeli chcę pieniądze, to żebym przyszła do niego – relacjonowała. To właśnie po tej rozmowie, jak przekonuje, wyrobiła sobie opinię o sposobie zachowania polityka.

– Więc już wtedy wiedziałam, że podejście Michała Kołodziejczaka, jego agresja, jednak albo inaczej, ma tendencję do agresywnych zachowań również wobec kobiet – stwierdziła Zajączkowska-Hernik.

„Doświadczyłam na sobie to za dużo powiedziane”. Zajączkowska-Hernik doprecyzowuje

Bogdan Rymanowski zapytał europosłankę wprost, czy sama doświadczyła agresji ze strony Kołodziejczaka. – Doświadczyłam na sobie to za dużo powiedziane, bo to był tylko i wyłącznie telefon – zastrzegła.

Jak wyjaśniła, telefon od polityka miała otrzymać niedługo po rozmowie dotyczącej finansów AgroUnii, kiedy przebywała na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa. Zajączkowska-Hernik twierdziła również, że kobieta, z którą wcześniej rozmawiała, została później źle potraktowana przez Kołodziejczaka. Nie przedstawiła jednak niezależnych dowodów potwierdzających te zarzuty. Zapytana, czy jej zdaniem podobne sytuacje mogły mieć miejsce już wcześniej, odpowiedziała krótko: – Moim zdaniem tak.

Kołodziejczak pierwszą ofiarą Mercosur? Niewybredne żarty w sejmowych kuluarach

Najbardziej zaskakujący fragment rozmowy dotyczył jednak komentarzy, które – według europosłanki – pojawiają się wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. Zajączkowska-Hernik odniosła się do informacji, że Kołodziejczak uważa się za ofiarę całej sytuacji i złożył zawiadomienie do ABW. Skomentowała również jego współpracę z detektywem Krzysztofem Rutkowskim.

Znaczy jeżeli, jeżeli pan Rutkowski ma odpowiadać za kwestie wizerunkowe Michała Kołodziejczaka, to nie wróżę, nie wróżę sukcesu – oceniła.

Następnie przytoczyła żart, który – jak twierdzi – ma krążyć nawet w środowisku politycznym Kołodziejczaka.

Natomiast również wśród polityków Koalicji Obywatelskiej zaczynają się pojawiać takie niewybredne żarty, że Michał Kołodziejczak jest pierwszą ofiarą umowy z Mercosurem. Po prostu za bardzo handel z Kolumbią rozkwitł –

Wypowiedź ta stanowiła aluzję do pojawiających się w sprawie oskarżeń dotyczących narkotyków. Europosłanka nie wskazała jednak, którzy konkretnie politycy mieliby posługiwać się takim żartem.

Czy Kołodziejczak straci mandat poselski? Europosłanka przewiduje konsekwencje

W trakcie rozmowy pojawiło się również pytanie o polityczną przyszłość Michała Kołodziejczaka. Bogdan Rymanowski zapytał, czy zdaniem europosłanki polityk powinien zrezygnować z mandatu poselskiego. – Wydaje mi się, że zostanie do tego zmuszony – odpowiedziała Zajączkowska-Hernik.

Jednocześnie prowadzący przypomniał, że Kołodziejczak przedstawia siebie jako ofiarę i podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy, w tym – według informacji przytoczonej w audycji – złożył zawiadomienie do ABW

RAPORT - dr BARTOSZEWICZ
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MICHAŁ KOŁODZIEJCZAK
ewa zajączkowska-hernik