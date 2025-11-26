Specjalny odcinek programu "Dudek o polityce" już w piątek! Można zadzwonić do profesora!

"Dudek o polityce"

Prof. Antoni Dudek od 17 listopada 2025 roku prowadzi swój program na kanale YouTube „Super Expressu”. Każdy odcinek programu „Dudek o polityce” skupiony jest, jak nazwa wskazuje, na omówieniu bieżących wydarzeń na polskiej scenie politycznej. Ponadto uczony, poza własnymi impresjami, prowadzi często również rozmowy z zaproszonymi gośćmi (m.in. przed wyborami prezydenckimi z większością kandydatów).

- Chciałbym, aby widzowie zastanawiali się, czyją stronę trzyma prowadzący. Miażdżąca większość programów jest prowadzona przez dziennikarzy o dość wyrazistych poglądach politycznych, co uważam za słabość. Moim zdaniem, dobry dziennikarz polityczny, to taki, wobec którego nie wiadomo, jakie on ma poglądy. W związku z tym będę się starał tak to prowadzić, aby pokazywać problem z różnych stron, a więc np. ze strony PiS-u i anty PiS-u – zapowiadał przed pierwszym odcinkiem Antoni Dudek. - Będę pokazywał, jak dana sprawa wygląda ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, ale też ze strony tych, którzy są poza duopolem i próbują się jakoś przebić. Będę próbował pokazać, jak to samo wydarzenie może być postrzegane przez różnych uczestników gry politycznej i co z tego może wyniknąć - dodawał.

Urodzinowy odcinek

Przygotujcie się na wyjątkowe wydarzenie! Program "Dudek o polityce" obchodzi swoje drugie urodziny i z tej okazji zapraszamy Was na specjalne, jubileuszowe wydanie. Jak zawsze, czeka na Was solidna dawka analizy bieżących wydarzeń politycznych, komentarze eksperckie i świeże spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Ale to nie wszystko! Z okazji urodzin przygotowaliśmy dla Was prawdziwą niespodziankę – unikalną możliwość bezpośredniego kontaktu z profesorem Antonim Dudkiem! Zadzwońcie do studia i zadajcie nurtujące Was pytania, wyraźcie swoje opinie i weźcie udział w otwartej dyskusji na żywo. To niepowtarzalna okazja, by porozmawiać z profefesorem, poszerzyć swoją wiedzę i wpłynąć na kształt programu. Nie przegapcie tej szansy i bądźcie z nami już w piątek 28 listopada od godziny 20!