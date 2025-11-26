Bezlitosne słowa Adriana Zandberga! "Prezydent i premier jak influencerzy"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-26 12:47

Współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg, wyraził swoje obawy dotyczące polskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej. W Radiu ZET polityk skrytykował styl komunikacji najwyższych urzędników państwowych, porównując go do zachowań influencerów, oraz poruszył kwestie bezpieczeństwa narodowego, wydatków obronnych i pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Zandberg nie omieszkał również skrytykować działań rządu w sferze budżetowej, zarzucając mu "oszustwo" wyborców.

Adrian Zandberg

i

Autor: Andrzej Lange/Super Express Będę głosował na Zandberga
  • Adrian Zandberg krytykuje styl komunikacji prezydenta i premiera, uznając go za nieadekwatny w obliczu globalnych wyzwań.
  • Polityk wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa Polski, wskazując na doniesienia o wysłanniku Trumpa i pytając o efektywność polskich wydatków obronnych.
  • Zandberg podkreśla osłabioną pozycję Polski w negocjacjach dotyczących Ukrainy, wynikającą z wewnętrznych sporów elit.
  • Lider Razem zarzuca obecnemu rządowi "oszustwo" w kwestii niespełnionych obietnic wyborczych, zwłaszcza w obszarze służby zdrowia i podwyżek dla sfery publicznej.

Adrian Zandberg podkreślił, że świat przechodzi obecnie przez "tektoniczną zmianę", a w tym kontekście, zachowanie prezydenta i premiera, którzy "przerzucają się filmikami, jak influencerzy od kremów", jest nieadekwatne. Polityk uważa, że taka forma komunikacji podważa powagę państwa i jego zdolność do skutecznego działania w obliczu globalnych wyzwań.

Polityk wyraził zaniepokojenie doniesieniami o wysłanniku Donalda Trumpa, który miał instruować Rosjan, jak Putin ma się wkupić w łaski Trumpa.

- Jak w najbliższym otoczeniu prezydenta USA są tacy współpracownicy, którzy mają takie podejście do bezpieczeństwa, to trzeba wyciągać wnioski i budować nasze zdolności obronne – alarmuje lider Razem.

Poruszając temat wydatków obronnych, Adrian Zandberg zauważył, że Polska przeznacza na nie znaczące środki, nawet więcej niż Izrael. Zadał jednak pytanie o faktyczną samodzielność i skuteczność polskich zdolności obronnych w porównaniu do Izraela.

Negocjacje ws. Ukrainy

Współprzewodniczący Razem skrytykował pozycję Polski w negocjacjach dotyczących Ukrainy, nazywając ją "smutnym podsumowaniem tego, do czego prowadzi skłócenie elit na najwyższym szczeblu". Adrian Zandberg uważa, że wewnętrzne spory między prezydentem a premierem, którzy "ciągną ten postaw sukna w swoją stronę", osłabiają pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Adrian Zandberg wystosował mocny apel do Czarzastego! Nie gryzł się w język

- To bardzo zły sygnał, ponieważ nie ma nas przy stole w sprawach, od których na dłuższą metę będzie zależeć bezpieczeństwo Polski i kwestia pokoju w naszym regionie – stwierdził polityk.

Dopytywany o ewentualne spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego, Adrian Zandberg określił to jako "bardzo minimalistyczne oczekiwanie", podkreślając, że "oczekuje realnej koordynacji komunikacji przez najważniejsze ośrodki państwa".

Krytyka rządu i obietnic wyborczych

Adrian Zandberg nie szczędził również krytyki pod adresem obecnego rządu, twierdząc, że "większość rządowa rozczarowała olbrzymią część swoich wyborców". Zarzucił rządzącym "oszustwo" w kwestii obietnic wyborczych.

Jako przykład podał obietnice skrócenia kolejek do lekarzy, które, jego zdaniem, nie zostały spełnione, a budżet przewiduje ich wydłużenie. Podobnie skrytykował brak realnych podwyżek dla pracowników sfery publicznej, pomimo wcześniejszych zapowiedzi "regularnych, systemowych podwyżek".

- Może ja jestem staroświecki, ale nie lubię oszukiwania ludzi. Nie można robić tak, że przed wyborami obiecuje się, że coś się będzie robiło, walczyło jak lew o jakieś sprawy, a potem zgadzać się na przyjmowane rozwiązania, sprzeczne z tym, co się obiecywało – podsumował Adrian Zandberg.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Adrian Zandberg:

Adrian Zandberg
11 zdjęć
Sonda
Zgadzasz się z Adrianem Zandbergiem?
EXB VOD 2 25.11.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADRIAN ZANDBERG