Adrian Zandberg wystosował mocny apel do Czarzastego! Nie gryzł się w język

Adrian Zanberg z Partii Razem apeluje do marszałka Czarzastego o wycofanie się z kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących "marszałkowskiego weta".

Zanberg odnosi się do zapowiedzi Czarzastego o blokowaniu "szkodliwych projektów", porównując to do "zamrażarki sejmowej" z czasów PiS.

Jednocześnie Partia Razem promuje projekt ustawy o bezpłatnych obiadach w szkołach, który spotkał się z szerokim poparciem społecznym.

Czy marszałek Czarzasty zmieni swoje stanowisko, czy też "marszałkowskie weto" stanie się nową polityczną rzeczywistością?

Adrian Zanberg, współprzewodniczący Partii Razem, przed Sejmem zwrócił się bezpośrednio do marszałka Włodzimierza Czarzastego, apelując o wycofanie się z kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących "marszałkowskiego weta" i "zamrażarki sejmowej".

- Włodku, jeśli palnąłeś głupotę ws. marszałkowskiego weta, jeśli palnąłeś głupotę ws. marszałkowskiej zamrażarki, to masz świetną okazję, żeby się z tej głupoty wycofać i żeby pokazać, że nie o to ci chodziło – powiedział.

Projekt ustawy o bezpłatnych obiadach w szkołach

We wtorek Partia Razem podsumowała efekty konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o bezpłatnych obiadach w szkołach. Według Aleksandry Owcy, współprzewodniczącej partii, propozycja "spotkała się z ponadpartyjnym poparciem", a 93% uczestników konsultacji poparło jej zapisy.

- Ludzie zgadzają się ze skutkami finansowymi i społecznymi tego projektu, zgadzają się z kierunkiem potrzebnych zmian. [...] Ta ciepła zupa w szkole nie jest nieosiągalnym luksusem - to podstawa cywilizacyjna, działa to z powodzeniem w innych krajach – podkreśliła Owca.

- Polacy chcą stołówki w każdej polskiej szkole z ciepłym, darmowym posiłkiem. Oczekujemy, że ta ustawa będzie procedowana szybko w parlamencie - dodał Adrian Zandberg.

Marszałkowskie weto a zamrażarka sejmowa

Adrian Zanberg nawiązał do wypowiedzi Czarzastego.

- W ostatnich tygodniach sporo się słyszy i rozmawia o tzw. marszałkowskim wecie. To jest, jak rozumiem, nowa nazwa dla tego samego, co za PiS-u nazywało się sejmową zamrażarką - stwierdził.

Polityk wyraził nadzieję, że "niefortunne słowa dotyczące wielkiego powrotu zamrażarki sejmowej to były właśnie niefortunne słowa, a nie polityczny plan nowego marszałka".

Partia Razem podkreśla, że projekt ustawy o bezpłatnych obiadach to "dobry opozycyjny projekt wspierany przez większość wyborców". Wskazuje, że "szkoła to nie tylko nauka", a darmowe obiady są "dobrym skandynawskim rozwiązaniem", które przeciwdziała wykluczeniu i zapewnia dzieciom równe szanse na rozwój.

Według wyliczeń Razem, koszt programu wyniesie 6 miliardów złotych, jednak partia uważa to za "inwestycję w polskie dzieci", która "zwróci się gospodarce".

Wypowiedź Czarzastego o wecie

Wypowiedź Zanberga jest odpowiedzią na piątkowe orędzie marszałka Sejmu, w którym Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie zgłaszał weto wobec "szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".

- To jest mój krzyk przeciwko populizmowi. To jest moja reakcja […] mówiąca: naprawdę, bądźmy rozsądni, bo Polska wymaga w tej chwili rozsądku. Zawsze wymaga rozsądku, ale w sytuacjach zagrożenia zawsze wymaga większego rozsądku - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Polityk podkreślił, że choć zna regulamin Sejmu, to rozwiązanie, po które chce sięgać, nie wynika bezpośrednio z przepisów.

