Adrian Zandberg wystosował mocny apel do Czarzastego! Nie gryzł się w język

Adrian Zanberg, współprzewodniczący Partii Razem, przed Sejmem zwrócił się bezpośrednio do marszałka Włodzimierza Czarzastego, apelując o wycofanie się z kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących "marszałkowskiego weta" i "zamrażarki sejmowej".
- Włodku, jeśli palnąłeś głupotę ws. marszałkowskiego weta, jeśli palnąłeś głupotę ws. marszałkowskiej zamrażarki, to masz świetną okazję, żeby się z tej głupoty wycofać i żeby pokazać, że nie o to ci chodziło – powiedział.
Projekt ustawy o bezpłatnych obiadach w szkołach
We wtorek Partia Razem podsumowała efekty konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o bezpłatnych obiadach w szkołach. Według Aleksandry Owcy, współprzewodniczącej partii, propozycja "spotkała się z ponadpartyjnym poparciem", a 93% uczestników konsultacji poparło jej zapisy.
- Ludzie zgadzają się ze skutkami finansowymi i społecznymi tego projektu, zgadzają się z kierunkiem potrzebnych zmian. [...] Ta ciepła zupa w szkole nie jest nieosiągalnym luksusem - to podstawa cywilizacyjna, działa to z powodzeniem w innych krajach – podkreśliła Owca.
- Polacy chcą stołówki w każdej polskiej szkole z ciepłym, darmowym posiłkiem. Oczekujemy, że ta ustawa będzie procedowana szybko w parlamencie - dodał Adrian Zandberg.
Marszałkowskie weto a zamrażarka sejmowa
Adrian Zanberg nawiązał do wypowiedzi Czarzastego.
- W ostatnich tygodniach sporo się słyszy i rozmawia o tzw. marszałkowskim wecie. To jest, jak rozumiem, nowa nazwa dla tego samego, co za PiS-u nazywało się sejmową zamrażarką - stwierdził.
Polityk wyraził nadzieję, że "niefortunne słowa dotyczące wielkiego powrotu zamrażarki sejmowej to były właśnie niefortunne słowa, a nie polityczny plan nowego marszałka".
Partia Razem podkreśla, że projekt ustawy o bezpłatnych obiadach to "dobry opozycyjny projekt wspierany przez większość wyborców". Wskazuje, że "szkoła to nie tylko nauka", a darmowe obiady są "dobrym skandynawskim rozwiązaniem", które przeciwdziała wykluczeniu i zapewnia dzieciom równe szanse na rozwój.
Według wyliczeń Razem, koszt programu wyniesie 6 miliardów złotych, jednak partia uważa to za "inwestycję w polskie dzieci", która "zwróci się gospodarce".
Wypowiedź Czarzastego o wecie
Wypowiedź Zanberga jest odpowiedzią na piątkowe orędzie marszałka Sejmu, w którym Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie zgłaszał weto wobec "szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".
- To jest mój krzyk przeciwko populizmowi. To jest moja reakcja […] mówiąca: naprawdę, bądźmy rozsądni, bo Polska wymaga w tej chwili rozsądku. Zawsze wymaga rozsądku, ale w sytuacjach zagrożenia zawsze wymaga większego rozsądku - wyjaśnił marszałek Sejmu.
Polityk podkreślił, że choć zna regulamin Sejmu, to rozwiązanie, po które chce sięgać, nie wynika bezpośrednio z przepisów.
