Tomasz Trela nie gryzł się w język! "Niedaleko pada Braun od Nawrockiego"

Poseł Lewicy, Tomasz Trela, ostro krytykuje prezesa IPN Karola Nawrockiego za jego poglądy na Unię Europejską, porównując go do Grzegorza Brauna.

Trela broni kontrowersyjnego pomysłu "weta marszałkowskiego", które miałoby chronić Polskę przed ustawami zagrażającymi jej fundamentalnym interesom, np. wyjściem z UE.

W kontekście afery Funduszu Sprawiedliwości, poseł Lewicy spekuluje, że Zbigniew Ziobro, przebywający na Węgrzech, może ubiegać się o azyl polityczny.

Dowiedz się, dlaczego Tomasz Trela nazywa Zbigniewa Ziobrę "tchórzem" i "politycznym gangsterem" uciekającym przed wymiarem sprawiedliwości.

Tomasz Trela, poseł Lewicy, wyraził swoje obawy dotyczące poglądów Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, na temat Unii Europejskiej.

- Niedaleko pada Braun od Nawrockiego albo Nawrocki od Brauna – stwierdził Trela, nawiązując do europosła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Trela zwrócił uwagę na wypowiedź Nawrockiego w Pradze, w której miał on wyrazić niechęć do Unii Europejskiej, co poseł Lewicy ocenił jako "bardzo szkodliwe stanowisko" i podkreślił, że zostało to wypowiedziane "bez żadnej wiedzy i bez żadnej zgody rządu".

Trela dopytywał również, dlaczego Nawrocki potrzebował tyle czasu, aby jednoznacznie potępić Federację Rosyjską. Według posła Lewicy, nie ma dużej różnicy między prezydentem Karolem Nawrockim a Grzegorzem Braunem w kontekście potencjalnych zagrożeń dla Polski.

Trela komentuje weto marszałkowskie

Poseł Trela bronił również kontrowersyjnego pomysłu Włodzimierza Czarzastego, czyli "weta marszałkowskiego". Koncepcja ta zakłada, że projekty ustaw, które zagrażają fundamentalnym interesom państwa, powinny być odrzucane bez wchodzenia w dyskusję. Jako przykład podał hipotetyczną ustawę o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, którą określił jako coś, co "powinno być wrzucone od razu do niszczarki".

Trela podkreślił, że "fundamentalne sprawy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie rozwoju, naszej racji stanu nie podlegają dyskusji". Zapewnił jednocześnie, że "weto marszałkowskie" nie będzie stosowane automatycznie do wszystkich projektów składanych przez Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość czy prezydenta Karola Nawrockiego.

- My to nie PiS. Pani marszałek Witek wszystko mroziła i wyrzucała do kosza – my nie – wyjaśnił, dodając, że będą interweniować tylko w "skrajnych przypadkach".

Na pytanie o listę "czerwonych linii" i tematów, które nie będą podlegać dyskusji.

- Czy pan wie albo czy ja wiem, jaką głupotę jeszcze wymyśli prawica albo skrajna prawica, która będzie szkodzić Polsce? Nie jesteśmy w stanie tego wymyśleć - ocenił.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

W rozmowie poruszono również kwestię Zbigniewa Ziobry, wobec którego prokuratura zamierza postawić 26 zarzutów w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Trela wyraził poparcie dla postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu, pod warunkiem istnienia ku temu podstaw, ale zaznaczył, że najpierw powinien on stanąć przed prokuraturą i niezawisłym sądem.

Poseł Lewicy spekulował, że były minister sprawiedliwości, który przebywa na Węgrzech, podobnie jak jego partyjny kolega Marcin Romanowski, wystąpi o azyl polityczny.

- Jak sąd podejmie decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, to jest pewne, że wystąpi, bo to jest tchórz. Zbigniew Ziobro jest tchórzem i się po prostu boi – grzmiał Trela.

Trela wyliczył również argumenty, które jego zdaniem świadczą o ucieczce Ziobry przed wymiarem sprawiedliwości.

- Po pierwsze, uciekł, jest na Węgrzech. Po drugie, ma cofnięty paszport dyplomatyczny. Po trzecie, ma zajęte konta i nieruchomości. Jest politycznym gangsterem, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział.

