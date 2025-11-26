Waldemar Żurek bierze się za Grzegorza Brauna! Co planuje?

Wypowiedzi europosła Grzegorza Brauna na temat Auschwitz-Birkenau wywołały oburzenie i reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości.

Minister Waldemar Żurek zapowiedział konsekwencje dla europosła, podkreślając konieczność szkoleń dla policji.

Jakie dokładnie konsekwencje czekają Grzegorza Brauna i czy immunitet parlamentarny zostanie ponownie uchylony?

Dowiedz się więcej o kontrowersyjnych wypowiedziach i działaniach podjętych przez Ministra Sprawiedliwości.

Podczas konferencji w Oświęcimiu, europoseł Grzegorz Braun zakwestionował suwerenność Polski na terenie Auschwitz-Birkenau, nazywając go „strefą de facto eksterytorialną”. Stwierdził, że „to już nie jest państwo polskie, niepodległe, na którego terenie Polacy są suwerenni i wolni”. Te słowa wpisują się w szerszy kontekst jego wcześniejszych, równie bulwersujących wypowiedzi, w których twierdził, że "komory gazowe w Auschwitz to fake".

Reakcja Waldemara Żurka

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, w odpowiedzi na te oświadczenia, wyraził swoje oburzenie. Na antenie TVP Info przyznał, że słowa Brauna "bardzo go rozwścieczyły". Minister podkreślił, że mimo immunitetu parlamentarnego, który uniemożliwił natychmiastowe zatrzymanie europosła, "sprawiedliwość pana Grzegorza Brauna dopadnie. Młyny sprawiedliwości mielą".

W kontekście wspomnianych wydarzeń, Minister Żurek zapowiedział, że jego resort przygotuje specjalne szkolenia dla funkcjonariuszy policji. Celem tych szkoleń będzie poprawa ich zdolności do reagowania na podobne sytuacje, ponieważ, jak zauważył minister, policjanci „często nie wiedzą, jak reagować w takich przypadkach”.

Co dalej z Grzegorzem Braunem?

Waldemar Żurek wskazał, że immunitet parlamentarny chronił Grzegorza Brauna przed zatrzymaniem na gorącym uczynku. Należy jednak pamiętać, że immunitet europosła był już wcześniej uchylany. W listopadzie Parlament Europejski ponownie uchylił mu immunitet m.in. za atak na ginekolożkę w Oleśnicy oraz nawoływanie do nienawiści. Ponadto, w grudniu ma ruszyć proces w sprawie zgaszenia przez Brauna świec chanukowych w Sejmie, co wskazuje na szereg prawnych konsekwencji, z którymi mierzy się europoseł. Minister sprawiedliwości odniósł się również do sondaży poparcia dla europosła.

- Widzę 6-7 proc. i zastanawiam się, czy ludzie naprawdę nie słyszą, co on mówi- ocenił.

