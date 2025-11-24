Polacy ocenili, jak Waldemar Żurek radzi sobie z rozliczaniem PiS. Jednoznaczna opinia

Większość Polaków negatywnie ocenia sposób, w jaki minister sprawiedliwości rozlicza rządy PiS, co ujawnia najnowsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Tylko 32,4% badanych pozytywnie ocenia działania ministra Żurka, podczas gdy 45,1% wyraża niezadowolenie, a opinie są silnie powiązane z sympatiami partyjnymi.

Wyborcy koalicji rządowej w ogromnej większości popierają ministra, natomiast opozycja zdecydowanie krytykuje jego działania.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, 45,1 proc. respondentów negatywnie ocenia rozliczenia rządów PiS prowadzone przez ministra Żurka. Wśród nich 33,6 proc. wyraziło zdecydowanie negatywną opinię, a 11,5 proc. oceniło je raczej źle. Pozytywną opinię na temat działań ministra sprawiedliwości wyraziło 32,4 proc. badanych, z czego 11,7 proc. oceniło je zdecydowanie dobrze, a 20,7 proc. raczej dobrze. 22,5 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat.

Zależność opinii od preferencji politycznych

Analiza wyników badania wskazuje na wyraźne powiązanie oceny działań ministra Żurka z preferencjami politycznymi respondentów.

W grupie wyborców partii tworzących koalicję rządową (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL) aż 91,8 proc. pozytywnie ocenia rozliczenia rządów PiS. W tej grupie 36,8 proc. oceniło działania ministra zdecydowanie dobrze, a 55 proc. raczej dobrze. Jedynie 5 proc. wyborców koalicji rządowej negatywnie oceniło aktywność szefa MS, a 3,2 proc. nie miało zdania.

Krytyka ze strony wyborców

Zdecydowanie odmienne opinie wyrażają wyborcy partii opozycyjnych (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem). W tej grupie 80,8 proc. negatywnie ocenia działania ministra sprawiedliwości, z czego 61,7 proc. zdecydowanie źle, a 19,1 proc. raczej źle. Jedynie 2,6 proc. wyborców opozycji pozytywnie ocenia rozliczenia rządów PiS, a 16,6 proc. nie miało zdania.

Wśród osób niezdecydowanych lub niegłosujących, 61,7 proc. nie ma zdania na temat rozliczeń prowadzonych przez ministra sprawiedliwości.

Komentarze ekspertów

Socjolog prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego skomentował dla "Rz" wyniki badania, stwierdzając, że „postrzeganie rzeczywistości przez respondentów jest silnie związane z sympatiami partyjnymi. Schemat myślenia opiera się na założeniu, że nasi robią dobrze, a wasi robią źle”.

Politolog prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego z kolei ocenił wyniki jako „zaskakująco niezaskakujące i dlatego ten sondaż jest bardzo wymowny. Pokazuje, że obecna rządząca koalicja okopała się na swoich pozycjach z 2023 r.”.

Sonda Jak oceniasz działalność Waldemara Żurka? Dobrze Źle