Sejm zamknięty dla Brauna! Czarzasty podtrzymuje zakaz i grzmi o nienawiści

Marszałek Czarzasty podtrzymuje zakaz wstępu Grzegorza Brauna do Sejmu, obowiązujący do końca kadencji po zniszczeniu wystawy LGBT.

Czarzasty ostro potępił wypowiedź Brauna o "strefie eksterytorialnej" pod Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Po incydencie w Oświęcimiu prokuratura zapowiedziała działania, a Braunowi grozi proces za zgaszenie świec chanukowych.

Zakaz wstępu dla Brauna ma być sygnałem, że Sejm nie toleruje antysemickich i dyskryminujących narracji.

Zakaz wstępu do Sejmu dla Grzegorza Brauna

Czarzasty podkreślił, że podtrzymuje zarządzenie wydane wcześniej przez Szymona Hołownię. Zakaz wprowadzono w czerwcu 2025 r. po tym, jak Braun zniszczył tablice wystawy w Sejmie poświęconej kwestiom LGBT. Regulamin izby pozwala odmawiać wstępu osobom naruszającym powagę parlamentu, dlatego zakaz ma obowiązywać do końca kadencji.

Czarzasty potępia słowa o Auschwitz-Birkenau

W sobotę, europoseł Grzegorz Braun, przemawiając w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau, mówił m.in.: - Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni."

Marszałek Sejmu odpowiedział ostrym komentarzem: - "Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu" - powiedział. Dodał, że takie wypowiedzi uderzają w godność ludzi i podważają sens upamiętnienia ofiar.

Prokuratura i kolejne sprawy europosła

Po wystąpieniu w Oświęcimiu głos zabrał też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zapowiadając działania prokuratury i podkreślając, że w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm. W tle pozostają inne postępowania: w grudniu 2025 r. ma ruszyć proces dotyczący m.in. zgaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r., a wcześniej Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet w sprawach karnych.

Czarzasty zaznaczył, że konflikty w społeczeństwie zaczynają się od słów normalizujących pogardę. Dlatego utrzymanie zakazu ma być sygnałem, że parlament nie będzie tolerował antysemickich i dyskryminujących narracji.

