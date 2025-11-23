Sejm zamknięty dla Brauna! Czarzasty podtrzymuje zakaz i grzmi o nienawiści

- Marszałek Czarzasty podtrzymuje zakaz wstępu Grzegorza Brauna do Sejmu, obowiązujący do końca kadencji po zniszczeniu wystawy LGBT.
Zakaz wstępu do Sejmu dla Grzegorza Brauna
Czarzasty podkreślił, że podtrzymuje zarządzenie wydane wcześniej przez Szymona Hołownię. Zakaz wprowadzono w czerwcu 2025 r. po tym, jak Braun zniszczył tablice wystawy w Sejmie poświęconej kwestiom LGBT. Regulamin izby pozwala odmawiać wstępu osobom naruszającym powagę parlamentu, dlatego zakaz ma obowiązywać do końca kadencji.
Czarzasty potępia słowa o Auschwitz-Birkenau
W sobotę, europoseł Grzegorz Braun, przemawiając w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau, mówił m.in.: - Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni."
Marszałek Sejmu odpowiedział ostrym komentarzem: - "Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu" - powiedział. Dodał, że takie wypowiedzi uderzają w godność ludzi i podważają sens upamiętnienia ofiar.
Prokuratura i kolejne sprawy europosła
Po wystąpieniu w Oświęcimiu głos zabrał też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zapowiadając działania prokuratury i podkreślając, że w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm. W tle pozostają inne postępowania: w grudniu 2025 r. ma ruszyć proces dotyczący m.in. zgaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r., a wcześniej Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet w sprawach karnych.
Czarzasty zaznaczył, że konflikty w społeczeństwie zaczynają się od słów normalizujących pogardę. Dlatego utrzymanie zakazu ma być sygnałem, że parlament nie będzie tolerował antysemickich i dyskryminujących narracji.