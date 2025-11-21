Antoni Dudek rozgryzł Włodzimierza Czarzastego? Chodzi o przeszłość marszałka Sejmu

Szymon Hołownia ustąpił z funkcji Marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego, co wywołało kontrowersje wśród polityków PiS.

Zgodnie z umowa kolacyjną, Szymon Hołownia ustąpił z funkcji marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego. To wydarzenie wywołało wiele emocji zwłaszcza u polityków PiS, którzy wykrzykiwali słowa "komunista" i wyszli z sali plenarnej, gdy polityk Lewicy przyjmował swoją funkcję. Ile jest prawdy w tym stwierdzeniu? Prof. Antoni Dudek przeanalizował tę kwestię w swoim programie "Dudek o polityce".

- Nie ma oficjalnej definicji słowa "nacjonalista" [...], podobnie nie ma definicji "komunisty", "konserwatysty" itd. Ktoś się może uważać, a ktoś inny może powiedzieć "Pan nie jest prawdziwym konserwatystą". Wszystko zależy od tego, jaką kto ma definicję. Ja nie przypominam sobie współczesnej wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, która by go identyfikowała, ze on się uważa za komunistę. Takiej deklaracji nie złożył - powiedział.

Politolog przyznał, że faktycznie Włodzimierz Czarzasty należał do komunistycznej partii PZPR, jednak wątpi, by każda osoba, która również do niej należała, była komunistą.

- W latach 80. w Polsce komunistów było naprawdę niewielu, także w PZPR. Była partia władzy i do tej partii trafił Czarzasty jako działach ruchu młodzieżowego, który chciał robić karierę - ocenił.

Prof. Antoni Dudek podkreślił, że marszałek Sejmu jako jeden z nielicznych otwarcie mówi o swojej przeszłości i się jej nie wstydzi.

- Moim zdaniem adekwatne jest, tu się zgodzę z prezydentem Nawrockim, nazywanie Czarzastego postkomunistą, dlatego że to jest ta formacja, która wyrosła z PZPR - dodał.

Zdaniem eksperta, najważniejsze jest dotrzymaniu zapisów umowy koalicyjnej, która mogłaby się rozpaść, gdyby stało się inaczej.

