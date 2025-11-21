Włodzimierz Czarzasty wygłosił orędzie. Wbił szpilę Nawrockiemu

Włodzimierz Czarzasty objął stanowisko Marszałka Sejmu, wprowadzając odważne zmiany i wygłaszając pierwsze orędzie.

Włodzimierz Czarzasty rozpoczął sprawowanie funkcji marszałka Sejmu od podjęcia dwóch stanowczych decyzji: zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie oraz wyjaśnienia kwestii kilometrówek. W piątek 21 listopada postanowił wygłosić swoje pierwsze orędzie.

- Dziękuję Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października, będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej dwa lata. To będą dobre dwa lata dla Polski - powiedział.

Następnie polityk wyliczył konstytucyjne prawa i podkreślił, że będzie stał na straży, by były one przestrzegane.

- Będę strażnikiem praw Parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego - stwierdził.

W swoim orędziu zaznaczył, że problem polityczny tkwi nie w przepisach, a w środowiskach, które chcą je łamać. Wbił także szpilę w Karola Nawrockiego.

- Zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Postawię tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiliśmy się w referendum, konstytucyjnym 1997 roku. Umów trzeba dotrzymywać - zastrzegł.

