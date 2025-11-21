Włodzimierz Czarzasty wygłosił orędzie. Wbił szpilę Nawrockiemu

Sara Osiecka
2025-11-21 19:57

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty postanowił wygłosić pierwsze orędzie do Polaków, w którym między innymi podziękował Szymonowi Hołowni. Padły także ważne słowa na temat Konstytucji i prezydenta Karola Nawrockiego.

i

Autor: MARCIN GADOMSKI/Super Express
  • Włodzimierz Czarzasty objął stanowisko Marszałka Sejmu, wprowadzając odważne zmiany i wygłaszając pierwsze orędzie.
  • Nowy Marszałek Sejmu obiecuje stać na straży Konstytucji, podkreślając znaczenie sprawiedliwości społecznej i praw obywatelskich.
  • Czarzasty wyraźnie określa role prezydenta i rządu, zapowiadając obronę ustalonego porządku konstytucyjnego.
  • Jakie wyzwania czekają nowego Marszałka i czy jego zapowiedzi przełożą się na realne działania? Dowiedz się więcej!

Włodzimierz Czarzasty rozpoczął sprawowanie funkcji marszałka Sejmu od podjęcia dwóch stanowczych decyzji: zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie oraz wyjaśnienia kwestii kilometrówek. W piątek 21 listopada postanowił wygłosić swoje pierwsze orędzie.

- Dziękuję Szymonowi Hołowni za jego pracę. Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października, będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej dwa lata. To będą dobre dwa lata dla Polski - powiedział.

Następnie polityk wyliczył konstytucyjne prawa i podkreślił, że będzie stał na straży, by były one przestrzegane.

- Będę strażnikiem praw Parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego - stwierdził.

W swoim orędziu zaznaczył, że problem polityczny tkwi nie w przepisach, a w środowiskach, które chcą je łamać. Wbił także szpilę w Karola Nawrockiego.

Zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Postawię tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiliśmy się w referendum, konstytucyjnym 1997 roku. Umów trzeba dotrzymywać - zastrzegł.

