Trzy partie poza Sejmem, a co z pozycją lidera? Najnowszy sondaż jasno wskazuje

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-26 7:40

Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez IBRiS rzuca światło na aktualne preferencje Polaków, wskazując na dominującą pozycję Koalicji Obywatelskiej. Analiza wyników ujawnia jednak również wyraźny trend wzrostowy dla partii prawicowych, co zwiastuje potencjalne zmiany w układzie sił politycznych.

Autor: Kalinka261015 / CC / wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0 Sejm
  • Ostatni sondaż preferencji wyborczych pokazuje, że Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS, a Konfederacja umacnia swoją pozycję jako trzecia siła.
  • Zsumowane poparcie dla partii prawicowych zbliża się do 50%, znacznie przewyższając koalicję rządzącą.
  • Czy stabilizacja polityczna utrzyma się do stycznia, czy też wydarzenia międzynarodowe, jak wojna w Ukrainie, wywrócą polską scenę polityczną do góry nogami?

Zgodnie z wynikami sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 30,4% głosów. Prawo i Sprawiedliwość zajęłoby drugie miejsce z poparciem na poziomie 27,1%. Trzecią siłą polityczną w kraju pozostaje Konfederacja, notująca 16,1% poparcia.

Badanie wskazuje na niewielki wzrost poparcia dla Konfederacji (o 1,1 punktu procentowego) oraz dla Lewicy (o 0,5 punktu procentowego). Lewica, z wynikiem 7,2%, jako jedyny koalicjant Koalicji Obywatelskiej, przekroczyłaby próg wyborczy. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej, partia Grzegorza Brauna, również przekroczyłaby próg z wynikiem 5,1%.

Zsumowany wynik partii prawicowych - Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej – osiąga niemal 50% poparcia (48,3%). To stawia blok prawicowy w silnej pozycji w porównaniu do koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, której łączne poparcie wynosi 37,6%.

Poniżej 5-procentowego progu wyborczego znalazły się: Partia Razem (3,9%), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,2%) oraz Polska 2050 (1,7%). Odpowiedź "nie wiem" wskazało 5,3% respondentów.

Komentarz eksperta

Marcin Duma, prezes IBRiS, komentując wyniki sondażu dla "Rzeczpospolitej", skomentował wyniki badania:

- Mamy grę o sumie zerowej. Wiele musiałoby się wydarzyć, żeby wszystko zostało po staremu. Stabilizacja będzie nam towarzyszyć do stycznia, jeśli nie stanie się nic przełomowego. A to, co może się wydarzyć, nie zależy od Polski. Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby sygnałem dla Polaków i problemem dla partii Brauna i Konfederacji oraz szansą dla KO i PiS - stwierdził.

Wypowiedź prezesa IBRiS sugeruje, że obecna sytuacja polityczna jest dynamiczna, a przyszłe wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak zakończenie wojny w Ukrainie, mogą mieć znaczący wpływ na preferencje wyborcze Polaków.

