Okropna tragedia. W strasznym wypadku zginął były poseł Ryszard Hayn

W Gronowie doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął znany polityk i rektor.

Kierowca zasłabł za kierownicą, co doprowadziło do uderzenia w ogrodzenie, a mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

Zmarłym okazał się Ryszard Hayn, były poseł i radny Leszna, którego odejście jest wielką stratą dla lokalnej społeczności.

Prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, złożył kondolencje, wspominając zmarłego jako swojego mentora.

Portal Leszno24.pl poinformował o zdarzeniu, które miało miejsce w Gronowie. Zgodnie z doniesieniami, kierujący pojazdem mężczyzna, Ryszard Hayn, zasłabł podczas jazdy, co spowodowało utratę kontroli nad samochodem i uderzenie w ogrodzenie jednej z posesji. Świadkowie natychmiast podjęli próbę reanimacji, a po przybyciu służb ratunkowych akcja była kontynuowana. Niestety, mimo wysiłków, nie udało się uratować życia kierowcy.

Śmierć Ryszarda Hayna

Wkrótce po wypadku, prezydent Leszna przekazał smutną wiadomość o śmierci Ryszarda Hayna, który miał 81 lat. Jego odejście jest znaczącą stratą dla lokalnej społeczności i polskiej sceny politycznej.

Ryszard Hayn był postacią wielowymiarową, która przez lata angażowała się w życie publiczne. Był wieloletnim radnym Leszna, reprezentującym Lewicę, oraz rektorem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. W swojej karierze politycznej pełnił również funkcję posła na Sejm w latach 1997-2001 oraz 2001-2005.

Kondolencje od prezydenta Leszna

Prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, wyraził swój głęboki smutek w mediach społecznościowych, wspominając zmarłego Ryszarda Hayna.

- To bardzo smutna i bolesna wiadomość. Mógłbym przytoczyć tutaj cały biogram dra Ryszarda Hayna, polityka, samorządowca, wykładowcy, rektora. Dla mnie Ryszard Hayn był i zawsze pozostanie osobą, która wprowadziła mnie w świat samorządu i polityki. To dzięki niemu wystartowałem w wyborach w roku 2002 do Rady Miejskiej Leszna, to on był w dużej mierze patronem mojego politycznego początku. Jak każdy polityk był oceniany bardzo różnie, jedni Go bardzo cenili, inni wyrażali wprost odmienną postawę, wierzę, apeluję o to, aby uszanować pamięć po zmarłym. Ostatni mój kontakt z Ryszardem Haynem był wczoraj – rozmawialiśmy telefonicznie. Pan Rektor przygotowywał się do przyjęcia delegacji z uczelni z Rumunii w WSH, jak zawsze do zadań podchodził z pełnym zaangażowaniem. [...] Cześć Jego pamięci – napisał Grzegorz Rusiecki.

Wypowiedź prezydenta Leszna podkreśla znaczenie Ryszarda Hayna jako mentora i osoby, która miała duży wpływ na rozwój polityczny wielu osób w regionie. Jego zaangażowanie w życie akademickie i społeczne pozostawi trwały ślad.

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Następne pytanie