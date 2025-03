Specjalne modlitwy za Mateckiego. To się zaczęło już w poniedziałek 10 marca

Tarczyński wpadł w szał: "Sikorski do dymisji! Natychmiast!"

Dariusz Matecki najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Polityk sam zrzekł się immunitetu, ale i tak to Sejm musiał wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i areszt. Do zatrzymania posła doszło w piątek (7 marca) rano w Warszawie, zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura Krajowa postawiła politykowi sześć zarzutów. Dariusz Matecki nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

W sobotę (8 marca) sąd zgodził się na to, aby na dwa miesiące trafił do aresztu. W sieci zaczęły pojawiać się prośby o wsparcie polityka modlitwą, a nawet ruszyła zbiórka pomocy na rzecz pomocy prawnej dla niego oraz wsparcie jego rodziny: żony i synka.

Znany były policjant, który kiedyś służył m.in. w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji w Warszawie, Jacek Wrona, także dołączył do apeli o modlitewne wsparcie Mateckiego.

W sieci pokazał obrazek z jasnogórskiego sanktuarium z wypisaną intencją, treść brzmi: W intencji Dariusza Mateckiego o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. W intencji polityka będą już od 10 marca odprawiane tzw. msze wieczyste. Co to takiego? Jak podaje strona jasnagora.pl:

Msze Święte wieczyste, za osoby żyjące i zmarłe, są odprawiane codziennie w Kaplicy Matki Bożej o godzinie 7:00. Intencje są realizowane od dnia następnego po ich przyjęciu. Dołącz do nieustającej modlitwy za bliskich! Prosimy pamiętać, że podobnie, jak w przypadku intencji zbiorowych, treść poszczególnych intencji wieczystych nie jest wyczytywana podczas tych Mszy św., jedynie podane jest który z ojców tę intencję sprawuje.

Wrona do zdjęcia przedstawiającego obrazek z wypisaną intencją dodał wpis na X: - Dariusz Matecki - jesteśmy z Tobą!! Kto może niech pisze do Darka, aby podtrzymać Go na duchu i pokazać naszą z Nim Solidarność!!

