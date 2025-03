Pilne! Matecki zamknięty na dwa miesiące. Prokuratura chciała więcej

Decyzja ta zapadła po trwającym trzy godziny posiedzeniu, podczas którego analizowano materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę. Matecki, który dzień wcześniej został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, usłyszał sześć zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Dlaczego sąd zdecydował się na areszt?

Prokuratura argumentowała konieczność zastosowania aresztu obawą, że podejrzany może wpływać na świadków lub w inny sposób utrudniać śledztwo. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że istotnym czynnikiem było także zagrożenie wysoką karą.

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi trafił do Sejmu już pod koniec lutego. Komisja regulaminowa szybko zarekomendowała jego przyjęcie, co otworzyło drogę do dalszych działań prokuratury. Dariusz Matecki niespodziewanie ogłosił na sali sejmowej, że sam rezygnuje z immunitetu, nazywając to „honorowym zobowiązaniem wobec obywateli”. Jego decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część komentatorów uznała ją za próbę kontroli narracji, inni wskazywali, że była to jedynie formalność wobec nieuchronnej decyzji Sejmu.

Co dalej?

Po zatrzymaniu i przewiezieniu do aresztu śledczego Matecki może próbować się odwołać od decyzji sądu. W międzyczasie prokuratura kontynuuje działania, które mogą skutkować dalszymi zarzutami wobec innych osób powiązanych ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Sprawa wywołuje duże poruszenie w politycznych kręgach, a obóz PiS unika jednoznacznych komentarzy. Na razie nie wiadomo, czy partia oficjalnie zdystansuje się od posła, czy zdecyduje się go bronić.

